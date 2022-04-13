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"Здесь темная сторона человечества показала свое лицо": президент Литвы Науседа побывал в разгромленной оккупантами Бородянке

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"Здесь темная сторона человечества показала свое лицо": президент Литвы Науседа побывал в разгромленной оккупантами Бородянке

Twitter/Gitanas Nausėda

Он подчеркнул, что военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил разбомбленную оккупантами Бородянку.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Был сегодня в Бородянке. Здесь темная сторона человечества показала свое лицо", — написал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

"Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина", — написал Науседа.

Напомним, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля прибыли в Киев. Их на вокзале встречал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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