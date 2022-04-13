"Здесь темная сторона человечества показала свое лицо": президент Литвы Науседа побывал в разгромленной оккупантами Бородянке

"Здесь темная сторона человечества показала свое лицо": президент Литвы Науседа побывал в разгромленной оккупантами Бородянке

Он подчеркнул, что военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил разбомбленную оккупантами Бородянку.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Был сегодня в Бородянке. Здесь темная сторона человечества показала свое лицо", — написал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными.

"Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина", — написал Науседа.

Visited Бородянка today.



Это where the dark side of humankind has shown its face.



Brutal war crimes committed by Russian army will not stay unpunished.



Войны criminals должны be prosecuted internationally.



Stay strong, Украина! pic.twitter.com/Y1C0hktO71 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 13 апреля 2022

Напомним, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля прибыли в Киев. Их на вокзале встречал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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