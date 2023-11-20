"Здесь все говорят по-русски": на Одесчине продавщица отказалась обслуживать девушку на украинском (видео)

Сотрудница магазина в дискуссии с девушкой сказала, что не владеет украинским языком, и предложила оплатить ей языковые курсы.

В городе Черноморск Одесской области произошел языковой скандал. Продавщица местного магазина по продаже мобильной техники и аксессуаров отказалась обслуживать клиентку на украинском языке, мол, в городе все говорят на русском. На аргумент клиентки, что законом Украины закреплено обслуживание на государственном языке, сотрудница "Мобилочки" вызвала охрану.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Ganul.

Сотрудница магазина в дискуссии с девушкой, требовавшей соблюдения законов государства, сказала, что не владеет украинским языком, поэтому не хочет его коверкать. Также продавщица добавила, что если клиентке нужно, чтобы ее обслуживали на украинском, то пусть она оплачивает ей языковые курсы.

Сотрудница "Мобилочки" назвала девушку "западенкой" и вызвала охрану.

Охрана, приехавшая по вызову продавщицы, использовала схожие аргументы в сторону клиентки магазина, прикрываясь аргументами об украинских бойцах, говорящих на русском.

По вызову клиентки приехала полиция, которая приняла от нее заявление.

В то же время скандал не остался без внимания пользователей и уже через полтора часа в Сети появилось видео, где продавщица просит прощение за нарушение языкового закона и обещает в дальнейшем обслуживать клиентов на украинском языке. В комментариях пользователи иронизируют, что продавщица рекордно быстро вспомнила родной язык и даже курсы не понадобились.

Отмечается, что магазин получит штраф от полиции и языкового омбудсмена.

В Черноморске на Одесщине продавщица вызвала охрану, когда ее попросили обслуживать на украинском

Напомним, водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. На просьбу пассажирок разговаривать с ними на украинском он попросил их выйти из авто, выставил багаж на обочину и уехал. Позже в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

Читайте также: