"Здесь вопрос, чья воля чью перемелет": Арестович рассказал, за что действительно борется Украина

Кремлевско-украинская война – это волевой конфликт. Украина борется за свободу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Это волевой конфликт. Мы воюем за свободу, за то, чтобы нам силой не навязывали чужую волю, чего бы она ни касалась. А это значит, что российско-украинская или кремлевско-украинская война – это волевой конфликт. И здесь вопрос, чья воля чью перемелет", — сказал Арестович.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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