Здесь вопрос: пойдем ли мы на переговоры, или не пойдем — Арестович рассказал, сколько будут продолжаться активные действия в Донбассе

Здесь вопрос: пойдем ли мы на переговоры, или не пойдем — Арестович рассказал, сколько будут продолжаться активные действия в Донбассе

Активная фаза боев в Донбассе может продержаться еще 2-3 недели, считает Арестович.

Сейчас продолжаются активные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что их активная фаза продлится через несколько недель.

Об этом он рассказал в интервью "Медузе".

"За две, максимум три недели активная фаза угасает. Они до 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают начать переговоры. При чем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв о своих словах, что они нас собирались денацифицировать за 72 ч. Здесь вопрос: пойдем ли мы на переговоры, или не пойдем, потому что от нас народ требует воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли. Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия, а если не пойдет, то это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая, не "все за 72 часа захватим", а война за перекресток, за конкретную избушку. Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически делать какое-то полунаступление. И где-то до конца августа они могут попытаться еще куда-то там наступать. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", — говорит Арестович.

Он добавил, что если этот цикл провалится, оккупанты попытаются еще накопить силы и предпринять очередную попытку наступления примерно в октябре. Далее, по его мнению, все зависит от того, как будут действовать санкции в отношении России и будут ли введены новые.

"Нужно понимать, что это уже не будет активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все предстоящие операции все равно будут меньше этой. Уже сил не хватает на такие вещи", — резюмировал Арестович.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.