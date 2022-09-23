"Здесь всех забирают, даже 15-летних пацанов": жена боевика рассказала о "мобилизации" в Луганской области

Жена боевика из террористической организации "ЛНР", воюющего против Украины, рассказала о "мобилизации", которая проходит на временно оккупированной территории Луганщины.

По словам женщины, оккупанты мобилизуют в свои ряды всех мужчин, даже несовершеннолетних парней, которым по 15 лет, забирают в "военкоматы".

Соответствующий разговор перехватила разведка, сообщает ГУР Минобороны.

"Здесь забирают всех пацанов. Всех! Даже 15-летних вчера забирали в "военкомат", пока родители не подтверждали их лица, что им – 15 лет", — сказала она.

Также женщина рассказала о потерях оккупантов под Изюмом.

"Слушай, я стояла, когда деньги получала, — пацан был из 204 полка, из-под Изюма. Говорит, что из полка их в живых осталось 18 человек. Он говорит, что их хотят отправить в "ДНР", а они туда идти не хотят. Говорит, что они в "ДНР" просили помощи, а они сказали, что помогать им не будут. Говорит: "С каким лицом мы, 18 человек, выживших, которые были в окружении и просили помощи, должны им теперь помогать?", - сказала женщина.

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