"Здесь вы все ляжете, пишите рапорты": российские пленные обратились к солдатам РФ (видео)

У командования РФ нет никакой тактики, говорят пленные российские военные.
Пленные российские военные обратились к своим родным и солдатам в России, чтобы те распространяли правдивую информацию о войне в Украине и отказались участвовать в наступлении.
Соответствующее видео обнародовала Служба безопасности Украины.
Один из пленных под Житомиром российский оккупант призвал "коллег по оружию" писать рапорты на увольнение во избежание смерти в Украине.
"У командования РФ нет никакой тактики, мы просто выживаем здесь... Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", — сказал российский военный.
Как отметили в СБУ, еще один российский оккупант осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью.
"Его было взято в плен под Житомиром. И прозрение наступило только после того, как его "коллег по оружию" уничтожили украинские ВСУ", — говорится в сообщении.
Что еще рассказали оккупанты, смотрите в видео.
Напомним, по последним данным, военные ВСУ уже ликвидировали ориентировочно 9 тысяч напавших на Украину российских военных, которые начали обстреливать военные объекты, дома мирных жителей, больницы, школы, детсады, аэропорты и вокзалы. Власти России скрывают потери своей армии, в то время как потеряли связь с примерно более 8 тысячами своих солдат.