"Здесь я чувствую себя королем мира": история пенсионера, переехавшего из Мальорки в Таиланд

Таиланд / © pixabay.com

Реклама

Испанец Рафаэль Руис не мог комфортно жить на свою пенсию на Мальорке и часто оставался почти без денег еще до конца месяца. В конце концов, мужчина решил кардинально изменить жизнь и перебрался в Таиланд, где его ежемесячные расходы на жилье составляют около 100 евро.

Об этом пишет Startlap.

Реклама

По словам Рафаэля, на Мальорке его пенсия составляла примерно 1250 евро. После оплаты аренды, коммунальных услуг, товаров и остальных нужных расходов средств практически не оставалось.

Реклама

Особенно сложным для мужчины был конец луны. Приблизительно к 25-му числу деньги нередко уже заканчивались, поэтому ему приходилось ждать следующей пенсионной выплаты.

Финансовые трудности влияли не только на его быт. Рафаэль все реже уходил из дома, избегал встреч с людьми и постепенно изолировался от социальной жизни.

Тогда мужчина решил покинуть Испанию и начать новый этап в Таиланде.

«В Испании есть пенсионеры, которые накопили много денег, но все равно очень грустны. У меня нет ни копейки сбережений, но я чувствую себя королем мира», — рассказал он.

Реклама

Жизнь в Таиланде оказалась совсем другой

После переезда Рафаэль, по его словам, ощутил существенную разницу в стоимости жизни. На жилье он тратит около 100 евро в месяц, а после основных расходов у него еще остаются деньги.

Теперь пенсионер может позволить себе посещать рестораны, организовывать разные активности и больше общаться с людьми. Ему уже не приходится постоянно подсчитывать, сколько средств осталось до следующей выплаты.

Для Рафаэля именно эта возможность свободно распоряжаться деньгами и есть настоящее богатство.

Реклама

В то же время мужчина отмечает, что переезд изменил не только его финансовое положение. Новая жизнь помогла ему выйти из социальной изоляции, знакомиться с людьми и снова воспринимать повседневность как приключение.

Что следует учесть перед переездом

История Рафаэля демонстрирует, почему страны Юго-Восточной Азии могут привлекать европейских пенсионеров с низкими доходами. В некоторых из них расходы на жилье, питание и повседневные потребности могут быть ниже, чем в популярных европейских направлениях.

Однако у переезда за границу есть и практические нюансы. Перед изменением страны проживания следует учесть требования к визе, медицинскому страхованию, налоговым правилам, языковому барьеру, а также расстоянию до семьи.

Отдельный вопрос — медицинская помощь. Без должного страхования серьезное заболевание или дорогостоящее лечение за границей может оказать существенное влияние на бюджет.

Для Рафаэля переезд, по его словам, оправдал себя: если на Мальорке он чувствовал себя ограниченным финансовым обстоятельством, то в Таиланде снова почувствовал свободу.

По данным Global Retirement Index 2026 от International Living, Таиланд вошел в десятку привлекательных стран для жизни на пенсии и занял девятое место. Первое место в этом рейтинге заняла Греция, затем расположились Панама, Коста-Рика, Португалия и Мексика.

В то же время другой рейтинг — Global Retirement Index 2025 от Natixis — оценивает страны по несколько другим критериям. Его лидером стала Норвегия, а в тройку вошли Ирландия и Швейцария.

Напомним, ранее сообщалось, что проживающие за рубежом украинские пенсионеры также должны соблюдать определенные требования, чтобы не потерять выплаты. Пенсионный фонд Украины отмечает, что находящимся за пределами страны гражданам нужно ежегодно проходить физическую идентификацию. В 2026 году сделать это нужно до 31 декабря. Если идентификацию пройти вовремя, выплата пенсии будет продолжена и в следующем году.

Новости партнеров