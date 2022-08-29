Здоровое питание ребенка: каким оно должно быть по мнению Евгения Клопотенко

Очень важно обеспечить здоровое питание ребенку. Правильная пища помогает развиваться физически и психологически. Читайте в материале ТСН.ua, каким должно быть здоровое питание ребенка.

Ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал на своей странице в социальной сети инстаграмм, как должно выглядеть здоровое питание ребенка.

Пример здоровой тарелки для ребенка от эксперта

Чтобы приготовить для своего ребенка блюда, которые будут не только вкусными, но и полезными, важно запомнить несколько простых правил от Евгения Клопотенко:

Половина порции на тарелке – клетчатка (это могут быть фрукты, сезонные овощи, зелень). Не менее 1/4 тарелки — это сложные углероды, например пшено, гречка, пшеничная, перловая, овсяная или кукурузная каши, дикий или бурый рис. Остальные 1/4 тарелки должны составлять белки – это могут быть нежирные молочные продукты, рыба, яйца, птица или нежирное мясо.

Не забывайте добавлять в рацион ребенка в адекватном количестве полезные жиры – орехи, масла, семена. Прекрасным источником жиров может стать и морская рыба.

А вот другое мясо (жирное), масло, сметана, сливки должны быть в количестве менее 20 г в день.

Эти принципы питания ребенка помогают малышу расти здоровым, сильным и энергичным. Следует просто просматривать список и добавлять в тарелку те продукты, которые у вас есть.

Также Клопотенко отметил, что очень важно готовить вместе с ребёнком.