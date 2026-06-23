Аллергия может маскироваться под другие проблемы: как найти истинную причину симптомов

Аллергия

Реклама

Повторное чихание, заложенность носа, зуд глаз или непонятная боль в животе летом часто могут являться проявлениями аллергии. Однако самостоятельно определить, что именно вызывает симптомы — пыльца, пищевые продукты или перекрестная реакция — бывает сложно.

Об этом рассказала доктор Мария Кун, заведующая лабораторией и профессиональный директор иммунологической лаборатории SYNLAB.

Почему симптомы аллергии не всегда очевидны

Во время аллергии иммунная система чрезмерно реагирует на вещества, которые для большинства людей безопасны. В ответ организм производит специфические антитела IgE, а повторный контакт с аллергеном может запускать воспалительный процесс.

Реклама

Респираторная аллергия обычно проявляется чиханьем, насморком, заложенностью носа, кашлем, зудом в горле, слезотечением или зудом глаз. Пищевая аллергия чаще вызывает боль в животе, тошноту, диарею, рвоту или кожные реакции.

Однако на практике все может быть посложнее. Симптомы иногда появляются спустя несколько часов после контакта с аллергеном, поэтому человеку трудно связать их с конкретным продуктом, пыльцой или другим фактором.

Кроме того, аллергия может проявляться неочевидными жалобами: повторными головными болями, усталостью, ухудшением концентрации или общим недомоганием.

"Одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что респираторная аллергия вызывает только симптомы со стороны дыхательной системы, а пищевая - только проблемы с пищеварением. На практике все значительно сложнее", - пояснила Мария Кун.

Реклама

Что такое перекрестная аллергия

Отдельно врач обратила внимание на перекрестные аллергии. Они возникают тогда, когда иммунная система воспринимает разные по происхождению аллергены как схожие.

Например, человек с аллергией на пыльцу березы может ощущать зуд во рту после яблок или косточковых фруктов. А у людей с аллергией на амброзию реакция может возникать после употребления некоторых фруктов, в частности, дыни или бананов.

В таких случаях пациент может ошибочно решить, что у него появилась новая пищевая аллергия, хотя истинной причиной является перекрестная реакция, связанная с пыльцой.

Как аллергия влияет на детей

Сезонная аллергия может быть особенно утомительной для детей. Постоянная заложенность носа, чихание, зуд глаз, плохой сон и усталость могут мешать отдыху, прогулкам, играм на свежем воздухе и семейным поездкам.

Реклама

Именно поэтому причину повторяющихся симптомов следует выяснять еще в детстве, особенно если семья не может понять, идет ли речь о реакции на пыльцу, пищу или другие факторы окружающей среды.

Какие тесты помогают найти причину

Одним из современных методов диагностики является определение специфических IgE аллергенов в крови. Традиционные тесты оценивают реакцию на аллерген в целом, в то время как молекулярная диагностика позволяет увидеть реакцию на отдельные белковые компоненты.

Это помогает отличить настоящую аллергию, которая может быть серьезной от перекрестной реакции. Широкие аллергенные панели и мультиплексные тесты могут быть полезны для людей с несколькими симптомами или для тех, у кого предварительные обследования не дали четкого ответа.

Почему анализов недостаточно

Мария Кун отмечает: положительный результат теста сам по себе еще не означает, что у человека клиническая аллергия.

Реклама

"Бессимптомная чувствительность также возможна: тест может показать антитела к определенному аллергену, но у пациента нет никаких жалоб в повседневной жизни. Именно поэтому результат анализа всегда следует оценивать вместе с симптомами, анамнезом и, при необходимости, дополнительными обследованиями", - отметила врач.

По ее словам, точная диагностика нужна не только для правильного лечения, но и во избежание лишних ограничений. Люди часто годами принимают только симптоматические препараты или самостоятельно исключают из рациона некоторые продукты, опираясь на информацию из интернета.

Такие необоснованные диеты могут привести к несбалансированному питанию и дефициту питательных веществ.

Когда следует обратиться к врачу

Обследование следует начать, если чихание, заложенность носа, зуд глаз, повторные кожные реакции, боли в животе или постоянная усталость возникают регулярно, влияют на повседневную жизнь или повторяются из года в год.

Реклама

В таких случаях важно не только сдать анализы, но и обсудить результаты с аллергологом, который сможет сопоставить их с симптомами и историей болезни.

Новости партнеров