Бег или плавание: какую нагрузку на самом деле «любит» ваше сердце

Бег или плавание

Традиционно бег считается лучшей тренировкой для сердца. Тем не менее, новое исследование ученых из Федерального университета Сан-Паулу показывает, что это не совсем так. При одинаковой интенсивности нагрузок плавание запускает уникальные механизмы перестройки сердечной мышцы и делает ее более выносливыми. Ученые обнаружили, что сердце пловца и сердце бегуна — две принципиально разные модели адаптации, где водная среда предлагает преимущества, недоступные на суше.

Почему для сердца положение тела имеет значение: гидродинамика против гравитации

Главное отличие заключается в воздействии гравитации и гидростатического давления. Во время бега тело находится в вертикальном положении, что создает определенные трудности для возвращения крови от ног к сердцу. Это требует от миокарда более сильных сокращений, что со временем приводит к концентрической адаптации — стенки сердца становятся несколько толще, чтобы преодолевать сосудистое сопротивление.

Плавание же происходит в горизонтальном положении. В таком состоянии венозная кровь возвращается к сердцу гораздо легче. Как следствие, левый желудочек плавников демонстрирует эксцентричную адаптацию: он лучше растягивается и вмещает больший объем крови за один цикл. Это увеличивает ударный объем сердца, не наращивая при этом лишнюю толщину стенок, что делает сердечную мышцу не только более мощной, но и более эластичной.

Уникальные механизмы водной среды для здоровья сердца

Дополнительные исследования приводят данные, что плавание задействует специфические физиологические реакции, которые бег имитировать не может.

Во-первых, погружение в воду вызывает перераспределение крови от конечностей до грудной полости, что создает мягкую, но постоянную тренировку для сердечных камер.

Во-вторых, плавание требует контролируемого дыхания. Поскольку пловец не может дышать произвольно, а только в определенные моменты, организм учится работать более эффективно в условиях кратковременной гипоксии. Это укрепляет дыхательную мускулатуру и улучшает способность сердца поставлять кислород в ткани даже при пиковых нагрузках.

Кроме того, вода действует как охладитель, предотвращая перегрев организма, что позволяет сердцу работать на высокой мощности без дополнительного стресса от терморегуляции, характерного для летнего бега.

Когда следует сменить кроссовки на очки для плавания

Ученые отмечают важность физического контекста. Для людей старше 45 лет, лиц с избыточным весом или имеющих проблемы с суставами, плавание является значительно более безопасной альтернативой. Оно позволяет достичь нужной частоты сердечных сокращений без риска травмировать колени или позвоночник из-за ударной нагрузки, характерной для бега. Кроме того, бег остается незаменимым для укрепления плотности костей.

Однако с точки зрения чистой кардиопротекции плавание выигрывает благодаря способности тренировать сердце «объемом», а не «давлением».

Наиболее эффективной стратегией сегодня считается кросс-тренинг. Сочетание обоих видов спорта позволяет получить преимущества каждого — укрепить скелет с помощью бега и дать сердцу возможность расправиться и снизить сосудистый тонус в бассейне. Такой подход предотвращает патологическое утолщение стенок миокарда и сохраняет сердечно-сосудистую систему молодыми и устойчивыми к вызовам времени.

