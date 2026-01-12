Болгарский перец может поддержать иммунитет во время "супергриппа" – но только если выбрать правильный

Перец

На фоне распространения нового штамма гриппа H3N2, который в США уже называют "супергриппом", эксперты обращают внимание не только на вакцинацию, но и роль питания в поддержании иммунитета. Одним из продуктов, который может помочь организму в сезон вирусов, называют болгарский перец – но немаловажное значение имеет его цвет.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), активность нового штамма гриппа стремительно растет: в более чем 30 штатах зафиксирован "очень высокий" уровень заболеваемости. За одну неделю в конце декабря количество госпитализаций возросло более чем на 50%, а положительный результат показывал почти каждый третий тест гриппа.

Специалисты отмечают: прививка остается самым эффективным способом защиты, однако сбалансированное питание может дополнительно поддержать иммунную систему. Особо важную роль играет витамин С – ключевой элемент в борьбе с вирусными инфекциями.

Хотя традиционно источником витамина С считают цитрусовые, исследования показывают, что болгарский перец может содержать его даже больше. При этом питательная ценность напрямую зависит от цвета овоща.

Все разновидности сладкого перца богаты антиоксидантами, но диетологи отмечают именно красный перец. Цвет указывает на степень зрелости: зеленый перец наименее спел, тогда как красный созревает дольше и накапливает больше полезных веществ.

По словам диетологов, красный болгарский перец содержит наибольшее количество антиоксидантов и витаминов А и С. Исследование, опубликованное в International Journal of Food Science & Nutrition, показало, что содержание витамина С в красном перце может быть до 60% выше, чем в зеленом.

Одна чашка нарезанного красного болгарского перца содержит около 200 мг витамина С – почти в три раза больше, чем в апельсине, и превышает суточную норму. Кроме того, перец содержит антиоксиданты капсантин, лютеин, кверцетин и другие соединения, которые помогают уменьшать воспалительные процессы и защищать клетки от окислительного стресса.

В то же время, специалисты предостерегают: способ приготовления имеет значение. Варка или приготовление на сильном огне может уменьшить количество витаминов. Лучшими вариантами называют приготовление на пару или легкое обжаривание. Поскольку часть полезных веществ жирорастворима, рекомендуется использовать оливковое масло первого отжима.

Диетологи также советуют сочетать перец с белками и цельнозерновыми продуктами – например фаршировать его мясом птицы, рыбой, киноа или бурым рисом. Такое блюдо будет не только питательным, но и полезным для поддержания организма в период сезонных инфекций.

Напомним, во время простуды организм нуждается в поддержке изнутри. Специалисты объяснили, какие продукты помогают укрепить иммунитет и облегчить симптомы заболевания.