Большая афера со сном: ученые разоблачили главную ложь об осеннем переводе часов

В Украине переводят часы на 1 час назад / © pixabay.com

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На рассвете 25 октября снова будут переводить часы назад, поэтому теоретически будет возможность спать на час дольше. Однако ученые доказали, что мы используем в среднем всего 33–38 минут из этих дополнительных 60 минут.

Об этом пишет Egészség Kalauz .

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В последнее воскресенье октября, в 4:00 утра, мы переведем часы на 1 час назад. Хотя на этот раз мы не теряем час, а получаем дополнительный, наш организм далеко не всегда легко воспринимает такое изменение.

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Это доказывают результаты исследования, в котором проанализированы данные о сне 11 780 человек. Согласно результатам, в день осеннего перевода часов участники спали в среднем всего на 33–38 минут больше, чем в предыдущие воскресенья. Весенний же переход привел к сокращению сна на 61–65 минут.

Дело в функционировании наших внутренних биологических часов. Ритм сна и бодрствования регулируется не настенными часами, а циркадной системой организма, которая прежде всего настроена на естественное освещение. Даже если часы показывают время на час раньше, наш организм все еще может функционировать в соответствии со своим обычным ритмом. Вот почему мы можем засыпать раньше или просыпаться раньше обычного после смены.

Кто лучше справится со сменой

Перевод часов может быть особенно неприятным для пожилых людей, семей с маленькими детьми, работающих посменно и тех, кто уже имеет проблемы со сном. Изменение привычного распорядка дня может повлечь за собой временную усталость, раннее пробуждение или трудности с засыпанием.

По словам экспертов из сна SomnoCenter, регулярное время отхода ко сну и пробуждению, естественный свет утром и уменьшение яркого света вечером могут помочь в адаптации. Однако если проблемы со сном не исчезают или если возникает громкий храп, ночной апноэ и дневная сонливость, следует исследовать сон.

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В то же время спокойный сон зависит не только от количества часов, проведенных в постели. Так же важен регулярный ритм сна и правильное функционирование наших биологических часов – это нельзя изменить, просто переведя часы.

Почему мы переводим часы весной и осенью

Первоначальной целью перевода часов было лучшее использование естественного дневного света и уменьшение потребности в искусственном освещении. Летом темнеет позже вечером, в то время как зимнее время больше соответствует стандартному времени географического расположения. Однако степень экономии энергии противоречива из-за изменений в современном образе жизни и использовании электроэнергии.

Весной мы переводим часы на час вперед, поэтому вечером темнеет позже. Осенью мы возвращаемся к стандартному времени, поэтому утром светает раньше, но тьма наступает раньше вечера. Фактическая продолжительность дня не меняется, меняется только соотношение между официальным временем и движением солнца.

Как изменение времени влияет на организм

Внутренние биологические часы организма регулируют, в частности, чередование сна и бодрствования, выработку гормонов и суточный ритм температуры тела. Смещение времени на час может временно нарушить этот ритм. Адаптация у каждого разная: некоторые люди едва замечают изменение, в то время как другие могут испытывать усталость, сонливость, раздражительность или трудности с концентрацией внимания.

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Переход часов может быть особенно трудным для тех, кто имеет нерегулярный спящий режим, работает посменно или чувствителен к изменениям в своем распорядке дня. Детям, пожилым людям и людям с хроническими проблемами со сном также может потребоваться постепенная адаптация.

Индивидуальные реакции отличаются, поэтому симптомы будут ощущаться не у всех. Исследования, изучающие связь между изменением часов и определенными событиями со здоровьем, также противоречили.

Некоторые простые привычки могут помочь вашему организму легче адаптироваться к новому часовому поясу:

Проводите время при естественном свете. Уличный свет утром может помочь настроить ваши внутренние биологические часы.

Избегайте употребления кофеина поздно ночью. Кофе, энергетические напитки и крепкий чай могут осложнить засыпание, особенно днем и вечером.

Ограничьте время, проведенное перед экраном, вечером. Перед сном следует выбрать более спокойное занятие.

Регулярно занимайтесь спортом. Физические упражнения могут способствовать спокойному сну, но интенсивные физические упражнения непосредственно перед сном могут нарушить его.

Перед осенним изменением часов особой подготовки не требуется. Однако если кто-то чувствителен к изменениям времени, он может начать постепенно корректировать время сна и пробуждения через несколько дней.

Может ли это вызвать проблемы со здоровьем

Некоторые обсервационные исследования обнаружили связь между весенним изменением времени и частотой определенных сердечно-сосудистых событий. Однако эти исследования четко не указывают на то, что само изменение часов влечет за собой проблемы. Сон, стресс, образ жизни и другие факторы могут также влиять на результаты.

Люди с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением должны продолжать соблюдать свой план лечения. Не изменяйте дозировку или время приема лекарства из-за смены часов; если вы не уверены относительно времени лечения, обратитесь за советом к врачу или фармацевту.

Изменения сна и циркадного ритма могут временно влиять на ежедневные изменения артериального давления. Однако это не означает, что у всех будет наблюдаться повышение артериального давления из-за изменения времени. Люди с высоким артериальным давлением должны проверять свои показатели и соблюдать назначенное лечение.

Если вы неоднократно видите необычные показатели артериального давления или развиваете новые симптомы, обратитесь к врачу. Если вы чувствуете боль в груди, одышку, обморок или симптомы, свидетельствующие об инсульте, требуется срочная медицинская помощь.

Легкая усталость или сонливость обычно проходит в течение нескольких дней. Однако если нарушение сна сохраняется, значительно ухудшает дневную работоспособность или сопровождается серьезным настроением или другими симптомами, следует обратиться к врачу.

Причиной постоянных проблем со сном может быть не только изменение расписания, но и апноэ сна, тревога, депрессия, влияние лекарства или другие проблемы со здоровьем.

Отменят ли перевод часов

В Украине до сих пор не отменили переход на зимнее и летнее время. Эта тема уже несколько лет остается дискуссионной. В июле 2024 года Верховная Рада Украины даже поддержала законопроект №4201, согласно которому должно было прекратиться перевод часов. Предполагалось, что после последнего осеннего перехода Украина не вернется к летнему времени, а останется на зимнем. Однако закон так и не вступил в силу. Украинцы продолжают переводить стрелки часов дважды в год.

В Евросоюзе тоже до сих пор действует система весеннего и осеннего перехода на другое время. Европейская комиссия предложила отменить сезонный переход на другое время в 2018 году, но окончательного решения по этому поводу еще не приняли.

Поэтому в большинстве стран Европы также переводят часы . В частности, это касается Польши, Германии, Франции, Чехии, Словакии и Румынии. В то же время в Европе есть страны, где часы не переводят сезонно.

Следующий перевод часов состоится 28 марта 2027 года. Тогда часы придется перевести на 1 час вперед в 3:00 ночи, когда начнется летнее время, и в этот день мы будем спать на час меньше.

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