"Бомба замедленного действия": как популярная диета убивает молодых и здоровых

Врачи предостерегают от соблюдения диеты «хищника», которая увеличивает риск сердечных приступов даже у здоровых людей.

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Социальные сети переполнены корреспонденциями, рекламирующими диету «хищника» или карнивор-диету, предусматривающую полный отказ от углеводов в пользу продуктов животного происхождения (стейк, яйца, масло). Поклонники диеты обещают потерю веса и другие преимущества, но подобные планы питания с высоким содержанием красного мяса уже давно связывают с разными проблемами со здоровьем, в частности болезнями сердца и раком.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты также предостерегают, что сторонники карнивор-диеты имеют более высокий риск таких состояний, как цинга и даже рак, из-за недостатка витамина C и клетчатки.

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Доктор Дмитрий Яранов, кардиохирург из США, подчеркивает, что диета с высоким содержанием белка может приводить к сердечным приступам у пациентов в возрасте от 35 лет, которые на вид кажутся здоровыми и спортивными.

Как диета «хищника» влияет на организм

По словам доктора Яранова, его пациенты, придерживающиеся этой диеты, «выглядят как статуи» — стройные, рельефные, на пике формы.

«Но я видел, что внутри их сосудов — и это некрасиво. Да, тело снаружи выглядит как машина. Но внутри — совсем другая история», — отметил он.

По словам доктора, он видел, как у 35-летних спортивных людей случались сердечные приступы без каких-либо симптомов или предупреждений, что свидетельствует о «бомбе замедленного действия». Он подчеркнул, что спортивный вид еще не значит здоровый организм. Низкий процент жира в теле не означает низкого риска инфаркта, а пресс из шести кубиков не защищает человека от отрыва тромба и эмболии.

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По мнению врача, многолетнее соблюдение таких экстремальных ограничительных диет может привести к «заоблачному» уровню холестерина, повреждению кровеносных сосудов, хроническому воспалению и сужению артерий, что значительно повышает риск инфаркта и инсульта.

Исследования и официальные рекомендации

Заинтересованность карнивор-диетой стремительно возросла в мире в последнее время, а видео по этой теме в TikTok уже набрали более миллиарда просмотров. В то же время возросло и количество исследований, предупреждающих о потенциальном вреде диеты «хищника» для здоровья.

Одно исследование 2023 г. выявило, что люди, потребляющие только две порции мяса в неделю, имеют повышенный риск развития диабета 2 типа. Исследование Оксфордского университета, проведенное с участием 1,4 миллиона человек, показало, что каждые дополнительные 50 грамм красного мяса в день увеличивают риск сердечных заболеваний на 18 процентов.

Красное мясо и продукты животного происхождения, такие как сыр и масло, также содержат много насыщенных жиров, что может привести к образованию бляшек в артериях и заставить сердце работать интенсивнее, что увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.

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Некоторые эксперты, однако, отрицают некоторые выводы этих исследований. они указывают на то, что многие исследования не различают влияние обработанного мяса (колбасы, котлеты) от менее обработанных кусков, таких как стейк. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) признает мясо хорошим источником белка, необходимого для поддержания и наращивания мышц, источником витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамины группы В.

Однако NHS советует выбирать нежирные куски и ограничивать потребление красного и обработанного мяса, чтобы максимизировать пользу для здоровья и минимизировать негативные последствия, такие как высокое содержание насыщенных жиров.

Напомним, диета 4:3 оказалась эффективнее дефицита калорий. Это новое модное направление в похудении, которое предполагает чередование дней с очень низким потреблением энергии и без ограничений.