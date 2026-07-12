Что будет с организмом, если регулярно есть арбуз: что выяснили учёные

Арбуз / © Credits

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Арбуз не только хорошо утоляет жажду, но может быть полезным для сердца и сосудов. Значительная часть его потенциальной пользы связана с L-цитруллином - аминокислотой, которая помогает улучшать кровообращение и может способствовать снижению АД.

Об этом говорится в материале Very Well Health.

По словам диетологии Джоанны Кац, арбуз является одним из самых богатых природных источников L-цитрулина.

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В организме это вещество превращается в L-аргинин – аминокислоту, участвующую в выработке оксида азота. Он помогает сосудам расслабляться и поддерживает нормальное кровообращение.

Метаанализ 17 рандомизированных контролируемых исследований показал, что длительное употребление арбуза может улучшать показатели жесткости артерий. Этот показатель связан с риском высокого давления, инфаркта и инсульта.

В то же время, результаты исследований остаются неоднозначными. Не все научные работы подтверждают выраженную пользу арбуза для сосудов.

"Я бы назвала арбуз продуктом, полезным для сердца, но не волшебным средством от гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Кац.

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Кроме L-цитрулина, арбуз содержит ликопин – антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Поскольку хроническое воспаление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, продукты с такими веществами могут являться полезной частью рациона.

Также арбуз является источником витамина C, калия и магния, принимающих участие в поддержании нормальной работы сердца.

Отдельное исследование среди взрослых и детей в США показало, что люди, едящие арбуз, в целом имеют более качественный рацион. Они потребляли больше клетчатки, магния, калия, витамина A, ликопина и других каротиноидов, а также меньше добавленного сахара и насыщенных жиров.

Впрочем, исследователи отмечают, что такая связь не доказывает, что именно арбуз сделал питание более здоровым.

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Возможно, люди, которые регулярно едят арбуз, потребляют больше фруктов. Также арбуз может заменять сладости и более обработанные перекусы.

В любом случае арбуз может быть простым способом добавить в рацион больше фруктов, воды и полезных питательных веществ.

Раньше мы рассказывали, как определить, что арбуз уже сладок.

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