Что есть летом: лучшие продукты для здоровья и энергии

Фрукты / © Associated Press

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Летом важно не только пить много воды, но и правильно питаться. Некоторые продукты помогают охладить организм и зарядить энергией, другие же наоборот — вызывают усталость.

Об этом пишет Continental Hospitals

Что стоит есть

Фрукты

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Добавьте в свой рацион фрукты с высоким содержанием воды: арбузы, клубнику, огурцы, апельсины. Они не только освежают, но и наполняют организм витаминами и минералами, поддерживая общее самочувствие.

Листовая зелень

Шпинат, капуста кейл, салат — все эти зелёные овощи содержат много воды и мало калорий, поэтому помогают охладить организм. А ещё они богаты витамином C, который поддерживает иммунитет.

Прохладительные напитки

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Пейте кокосовую воду, лимонад или холодные травяные чаи. Кокосовая вода — природный источник электролитов, который идеально подходит для восстановления водного баланса. Лимонад — отличный источник витамина C. А чай из мяты или ромашки — успокаивающий и освежающий.

Холодные супы

Попробуйте гаспачо или огуречный суп. Они не только освежают, но и богаты овощами и полезными микроэлементами. Идеальны как легкое блюдо или перекус.

Овощи на гриле и нежирные белки

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Приготовьте кабачки, перец или кукурузу на гриле, добавьте куриное филе, рыбу или тофу. Гриль придает блюдам приятный вкус без лишних калорий, а такая комбинация — это сбалансированное питание.

Замороженные лакомства

Сделайте домашние фруктовые леденцы или замороженный йогурт. Смешайте любимые фрукты с йогуртом или кокосовым молоком, залейте в формочки и заморозьте. Это гораздо полезнее, чем магазинное мороженое.

Цельнозерновые продукты

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Киноа, коричневый рис и ячмень — отличный источник энергии, который обеспечивает длительное чувство сытости. А еще они богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение.

Полезные жиры

Авокадо, орехи и семена — источник полезных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Добавляйте авокадо в салаты, посыпайте йогурт семечками или ешьте тост с арахисовой пастой.

Чего лучше избегать

Сладкие напитки

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Газированные напитки, покупные соки и энергетики содержат много сахара, который способствует обезвоживанию и вызывает усталость. Выбирайте воду, травяные чаи или домашнюю воду с фруктами.

Жирная и тяжелая пища

Жареные продукты, фастфуд и соусы на основе сливок могут вызвать тяжесть в желудке. Летом лучше выбирать более легкие блюда — салаты, гриль, белки.

Переработанные снеки

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Чипсы, печенье, батончики часто содержат вредные жиры, сахара и консерванты. Вместо них лучше есть фрукты, орешки или воздушную кукурузу.

Алкоголь

Несмотря на соблазн выпить что-то холодное на солнце, алкоголь обезвоживает организм и может ухудшить самочувствие. Лучше чередовать спиртное с водой или натуральными напитками.

Острая еда

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Острые блюда повышают температуру тела и вызывают потоотделение. В жару это может привести к перегреванию. Выбирайте умеренно пряные блюда.

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно есть фрукты и ягоды летом, чтобы получить максимум пользы.