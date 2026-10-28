Что лучше для похудения — ходьба или бег: ученые сделали неожиданный вывод

Бег может тратить больше энергии / © Credits

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Активный образ жизни может способствовать снижению веса, но вопрос в том, какие физические упражнения лучше подходят для похудения. Два наиболее доступных варианта — это ходьба и бег. Оба поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и могут способствовать снижению веса.

Об этом пишет EatingWell .

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«Бег — это вид деятельности с высокой интенсивностью, который может тратить больше энергии за более короткий промежуток времени, но ходьба — это невероятно ценная форма физических упражнений, которая часто более доступна и устойчива», — говорит физиотерапевт Андреа Маркин.

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Чтобы сделать выбор, нужно исследовать преимущества ходьбы и бега и определить то, что подходит именно вам.

Что сжигает больше калорий

В Американском совете по физическим упражнениям (ACE), что приводит Prevention, отметили, что за 30 минут бега можно сжечь около 272 калорий. Полчаса быстрой ходьбы помогут потратить примерно 129 калорий. Однако следует учитывать, что все зависит от веса человека, темпа движения и особенностей организма.

Тренер и специалист по триатлону Кристен Гислоппид подчеркнула для Women's Health , что во время бега человек в среднем тратит около 100 калорий на милю — примерно 1,6 километра. Возраст, вес и обмен веществ также влияют на результат. А после тренировки организм еще некоторое время тратит дополнительную энергию. Этот эффект называют дожиганием калорий.

Также регулярный бег помогает уменьшать количество жира в организме, в частности, висцерального — он накапливается вокруг внутренних органов.

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Однако бег дает гораздо большую нагрузку на организм. После тренировок может потребоваться больше времени на восстановление. Поэтому в долгосрочной перспективе ходьба часто оказывается более практичным выбором.

Лучший выбор для похудения

Специалист по физиологии упражнений и тренер по бегу Кейли Рэй объяснила, что и бег, и ходьба помогают худеть. Хотя во время бега за минуту сжигается больше калорий, он повышает риск травм, из-за которых придется прервать тренировки.

Диетолог и специалист по физической подготовке Альберт Матени советует начинать с ходьбы новичкам и тем, кто восстанавливается после травм. Она позволяет больше двигаться без чрезмерной нагрузки.

Подолог Микел Дэниелс убежден, что для большинства людей ходьба — более правильный выбор в долгосрочной перспективе. По его наблюдениям, некоторые пациенты начинали с коротких прогулок, постепенно худели и удерживали результат. Секрет был прост: они могли заниматься регулярно.

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Исследование свидетельствует, что прогулки по 30 минут пять дней в неделю связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и когнитивных нарушений. Метаанализ 75 исследований показал, что регулярная ходьба помогает уменьшить проявления тревожности и депрессии.

Однако у бега тоже много преимуществ. Согласно исследованиям, бег снижает риск преждевременной смерти на 25-40% и увеличивает продолжительность жизни примерно на три года по сравнению с отсутствием беговых тренировок. Кроме того, даже десять минут бега умеренной интенсивности может улучшить настроение и работу мозга.

Что лучше выбрать

Ходьба и бег могут быть эффективными способами похудения, но ни один из них не является лучшим для всех. Ходьба предлагает доступный способ увеличить ежедневную подвижность, в то время как бег может помочь тратить больше энергии за меньшее время.

В целом ваш выбор должен отображать ваш текущий уровень физической подготовки, график и предпочтения. Вы всегда можете совмещать эти два метода.

Напомним, ученые рассказали, почему вес возвращается после похудения . Уже через некоторое время лишние килограммы могут вернуться. В медицине этот бесконечный цикл похудения и накопления веса называют колебанием массы тела или weight cycling. Обвинять во всем нехватку самодисциплины — неправильно. Организм — это сложная система, которая при резком сокращении калорий включает механизм выживания.

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