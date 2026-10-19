Что может показать анализ крови: какие болезни можно заподозрить еще до появления симптомов

Анализ крови / © pexels.com

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Обычный анализ крови может выявить изменения в организме до появления заметных симптомов. В то же время отдельные показатели сами по себе не диагноз — их нужно оценивать вместе с симптомами, анамнезом и другими исследованиями.

Об этом говорится в материале Egeszseg Kalauz.

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Снижение уровня эритроцитов, гемоглобина и гематокрита может указывать на анемию, кровопотерю, дефицит железа, витамина B12 или фолиевой кислоты, болезни почек или нарушение работы костного мозга. Повышенные показатели могут быть связаны с обезвоживанием, болезнями легких, курением и другими состояниями.

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Число лейкоцитов помогает оценить работу иммунной системы. Их повышение может наблюдаться при инфекции или воспалении, а снижение - при вирусных заболеваниях, воздействии некоторых лекарств, аутоиммунных процессах или нарушениях работы костного мозга.

Тромбоциты и тесты на свертывание дают информацию о риске кровотечений или нарушениях гемостаза. Отклонения количества тромбоцитов могут сопровождаться инфекциями, сепсисом, циррозом, аутоиммунными и некоторыми онкологическими заболеваниями.

Что еще можно увидеть

Биохимические анализы позволяют оценить работу почек и печени. Креатинин и расчетная скорость клубочковой фильтрации помогают выявлять нарушения функции почек, а АЛТ, АСТ, ГГТ и билирубин – изменения, связанные с печенью и желчевыводящими путями.

Уровень глюкозы и HbA1c используют для диагностики нарушений углеводного обмена и диабета, а холестерин и триглицериды для оценки сердечно-сосудистого риска.

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Анализы могут показать признаки воспаления по уровню С-реактивного белка и СОЭ, нарушения баланса электролитов и изменения функции щитовидной железы. В то же время, даже значительное отклонение одного показателя не всегда означает конкретную болезнь — окончательную оценку должен делать врач.

Ранее мы также рассказывали, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы не пропустить рак кишечника. Заболеваемость среди молодых людей растет, поэтому врач советует не игнорировать даже симптомы, которые сначала могут казаться незначительными.

Особенно насторожить имеют изменения, которые не проходят в течение длительного времени или необычны для конкретного человека.

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