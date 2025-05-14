Что нужно знать о вирусном гепатите А: как передаётся, симптомы, объясняет эксперт

Гепатит А

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В Украине, в частности, в Киеве и некоторых других регионах, зафиксирован всплеск случаев вирусного гепатита А, более известного как болезнь Боткина. Несмотря на тревожные новости врач-инфекционист Анатолий Корнутяк успокаивает бояться панически не стоит — важно знать, как работает вирус, как он передается и как защитить себя и близких.

Что такое гепатит А и как он распространяется

Гепатит А — это вирусное заболевание, поражающее печень. В отличие от передаваемых через кровь гепатитов B и C, вирус гепатита А распространяется фекально-оральным путем. Это означает, что возбудитель попадает в организм человека из-за загрязненной воды, немытых продуктов или грязных рук. Достаточно, чтобы частицы кала от больного или носителя попали в окружающую среду — в сточные воды, канализацию или почву — и впоследствии оказались на овощах, фруктах или посуде.

Основные пути инфицирования включают в себя:

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употребление неочищенной или непрокипяченной воды;

потребление немытых овощей и фруктов;

несоблюдение правил гигиены, в частности мытье рук после туалета или перед едой;

контакт с загрязненными поверхностями в общественных местах.

Почему ситуация обострилась сейчас

По словам врача, вирус гепатита А циркулирует постоянно, однако в настоящее время его распространение несколько выросло. Причиной этого, в частности, ухудшение состояния канализационных систем в условиях войны, когда во многих населенных пунктах нет возможности полноценно ремонтировать инфраструктуру. Это создает условия для более активного распространения вируса в окружающей среде.

Особенно опасна способность вируса долго храниться в воде и почве — иногда в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому случайное заражение достаточно вероятно при несоблюдении элементарных гигиенических правил.

Как проявляется гепатит А

В большинстве случаев болезнь имеет легкое течение и не требует госпитализации. Симптомы напоминают обычную вирусную инфекцию или грипп:

повышение температуры тела;

слабость, тошнота, рвота;

нарушение аппетита, общее недомогание;

в отдельных случаях — желтуха (желтушность кожи и белков глаз).

В 99% случаев организм самостоятельно преодолевает инфекцию. Но около 1% больных могут столкнуться с тяжелой формой — фульминантным гепатитом, иногда приводящим к летальным исходам. Это касается, прежде всего, людей из групп риска.

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Кто в группе риска

Повышенный риск тяжелого течения заболевания имеют:

лица с ослабленным иммунитетом;

пациенты с хроническими заболеваниями печени — циррозом, гепатитом B или C, жировой дистрофией печени;

люди, проходящие иммуносупрессивную терапию (например, после трансплантации);

маленькие дети и пожилые люди;

лица с другими хроническими заболеваниями.

Как защититься

Наиболее эффективным способом профилактики гепатита А является вакцинация. В доступе есть несколько надежных препаратов: Твинрикс (объединенная вакцина против гепатита A и B) и Хаврикс (вакцинация от гепатита A). По словам врача Корнутяка, вакцинация — это не только вопрос личной защиты, но и элемент коллективной безопасности.

Кроме прививки, необходимо строго соблюдать правила гигиены:

мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;

тщательно промывать овощи и фрукты;

употреблять только безопасную воду (лучше кипяченую или очищенную через фильтры, например осмос);

избегать питания в сомнительных заведениях или уличной пищи в странах с низким уровнем санитарии.

Диагностика

Чтобы определить, есть ли заражение гепатитом А, применяют экспресс-тесты, обнаруживающие антитела в капиллярной крови. Иммуноглобулины IgM появляются уже за несколько дней до первых симптомов и свидетельствуют об острой фазе инфекции. Вместо этого IgG указывают на перенесенное заболевание и наличие иммунитета.

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Кому обязательно пройти тест или вакцинацию

В первую очередь — людям, работающим в общепитах (кафе, ресторанах, столовых), а также медицинским работникам, воспитателям и учителям, персоналу школ и детсадов. Эти категории имеют высокий риск передать вирус другим в случае инфецирования.

Также вакцинацию следует рассмотреть людям из групп риска (с хроническими болезнями, ослабленным иммунитетом), а также тем, кто планирует поездки в регионы с высокой заболеваемостью: Ближний Восток, Африка, Индия, Индонезия, Таиланд и т.д.

Гепатит А — это заболевание, которое легко передается, но в то же время хорошо поддается профилактике. Паниковать из-за вспышки не стоит. Вместо этого соблюдайте правила гигиены, следите за качеством воды и пищи и обязательно сделайте прививку, если вы в группе риска. Профилактика — это лучшая стратегия защиты в период эпидемической нестабильности.