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Что нужно знать о вирусном гепатите А: как передаётся, симптомы, объясняет эксперт
Вспышка гепатита А в Киеве, у других регоинха: какие симптомы и как не заразиться
В Украине, в частности, в Киеве и некоторых других регионах, зафиксирован всплеск случаев вирусного гепатита А, более известного как болезнь Боткина. Несмотря на тревожные новости врач-инфекционист Анатолий Корнутяк успокаивает бояться панически не стоит — важно знать, как работает вирус, как он передается и как защитить себя и близких.
Что такое гепатит А и как он распространяется
Гепатит А — это вирусное заболевание, поражающее печень. В отличие от передаваемых через кровь гепатитов B и C, вирус гепатита А распространяется фекально-оральным путем. Это означает, что возбудитель попадает в организм человека из-за загрязненной воды, немытых продуктов или грязных рук. Достаточно, чтобы частицы кала от больного или носителя попали в окружающую среду — в сточные воды, канализацию или почву — и впоследствии оказались на овощах, фруктах или посуде.
Основные пути инфицирования включают в себя:
употребление неочищенной или непрокипяченной воды;
потребление немытых овощей и фруктов;
несоблюдение правил гигиены, в частности мытье рук после туалета или перед едой;
контакт с загрязненными поверхностями в общественных местах.
Почему ситуация обострилась сейчас
По словам врача, вирус гепатита А циркулирует постоянно, однако в настоящее время его распространение несколько выросло. Причиной этого, в частности, ухудшение состояния канализационных систем в условиях войны, когда во многих населенных пунктах нет возможности полноценно ремонтировать инфраструктуру. Это создает условия для более активного распространения вируса в окружающей среде.
Особенно опасна способность вируса долго храниться в воде и почве — иногда в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому случайное заражение достаточно вероятно при несоблюдении элементарных гигиенических правил.
Как проявляется гепатит А
В большинстве случаев болезнь имеет легкое течение и не требует госпитализации. Симптомы напоминают обычную вирусную инфекцию или грипп:
повышение температуры тела;
слабость, тошнота, рвота;
нарушение аппетита, общее недомогание;
в отдельных случаях — желтуха (желтушность кожи и белков глаз).
В 99% случаев организм самостоятельно преодолевает инфекцию. Но около 1% больных могут столкнуться с тяжелой формой — фульминантным гепатитом, иногда приводящим к летальным исходам. Это касается, прежде всего, людей из групп риска.
Кто в группе риска
Повышенный риск тяжелого течения заболевания имеют:
лица с ослабленным иммунитетом;
пациенты с хроническими заболеваниями печени — циррозом, гепатитом B или C, жировой дистрофией печени;
люди, проходящие иммуносупрессивную терапию (например, после трансплантации);
маленькие дети и пожилые люди;
лица с другими хроническими заболеваниями.
Как защититься
Наиболее эффективным способом профилактики гепатита А является вакцинация. В доступе есть несколько надежных препаратов: Твинрикс (объединенная вакцина против гепатита A и B) и Хаврикс (вакцинация от гепатита A). По словам врача Корнутяка, вакцинация — это не только вопрос личной защиты, но и элемент коллективной безопасности.
Кроме прививки, необходимо строго соблюдать правила гигиены:
мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;
тщательно промывать овощи и фрукты;
употреблять только безопасную воду (лучше кипяченую или очищенную через фильтры, например осмос);
избегать питания в сомнительных заведениях или уличной пищи в странах с низким уровнем санитарии.
Диагностика
Чтобы определить, есть ли заражение гепатитом А, применяют экспресс-тесты, обнаруживающие антитела в капиллярной крови. Иммуноглобулины IgM появляются уже за несколько дней до первых симптомов и свидетельствуют об острой фазе инфекции. Вместо этого IgG указывают на перенесенное заболевание и наличие иммунитета.
Кому обязательно пройти тест или вакцинацию
В первую очередь — людям, работающим в общепитах (кафе, ресторанах, столовых), а также медицинским работникам, воспитателям и учителям, персоналу школ и детсадов. Эти категории имеют высокий риск передать вирус другим в случае инфецирования.
Также вакцинацию следует рассмотреть людям из групп риска (с хроническими болезнями, ослабленным иммунитетом), а также тем, кто планирует поездки в регионы с высокой заболеваемостью: Ближний Восток, Африка, Индия, Индонезия, Таиланд и т.д.
Гепатит А — это заболевание, которое легко передается, но в то же время хорошо поддается профилактике. Паниковать из-за вспышки не стоит. Вместо этого соблюдайте правила гигиены, следите за качеством воды и пищи и обязательно сделайте прививку, если вы в группе риска. Профилактика — это лучшая стратегия защиты в период эпидемической нестабильности.