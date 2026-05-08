Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Что такое "синдром больного здания", и как с ним бороться

Термин «синдром больного здания» используется, когда невозможно определить точную причину вашего плохого самочувствия.

Эксперты связывают «болезнь» с неблагоприятными условиями внутри помещений

«Синдром больного здания» (СБЗ) — это явление, которое может объяснять плохое самочувствие людей в помещениях с неблагоприятными условиями.

Иногда человек может плохо себя чувствовать, находясь в помещении. Но чувствует облегчение, как только из него выходит. Такие болезненные симптомы называются «синдром больного здания», сообщает Центр общественного здоровья.

Термин был введен Всемирной организацией здравоохранения в начале 1980-х годов и используется для описания комплекса симптомов, связанных с пребыванием в определенных зданиях.

Они возникают после длительного пребывания в помещении и не зависят от какого-либо конкретного заболевания. Проявления СБЗ преимущественно связаны с чистотой, недостаточным количеством и плохим качеством воздуха в помещении.

Какие бывают симптомы «синдрома больного здания»

Среди возможных симптомов:

  • раздражение горла

  • осложненное дыхание

  • сжатие в груди

  • насморк

  • аллерговидные симптомы, такие как чихание

  • зудящие кожные высыпания

  • головная боль

  • головокружение

  • трудности с концентрацией внимания

  • забывчивость

  • усталость

  • раздражительность

  • тошнота

  • боли в теле

  • лихорадка

  • озноб

Вызвать СБЗ могут:

  • здания с плохой вентиляцией, такие как школы, офисы и общественные помещения

  • высокий уровень пыли

  • табачный дым

  • комнаты с плохим освещением

  • устаревшие компьютерные дисплеи, вызывающие перенапряжение глаз

  • наличие плесени или грибка

  • химические вещества в воздухе от очистных средств

  • высокий уровень стресса в школе или на работе

  • жара или низкая влажность

Кто наиболее поражен «синдромом больного здания»

Исследования показывают, что СБЗ чаще поражает именно женщин, чем мужчин. Возможными причинами этого являются физиологические особенности, повышенная чувствительность к химическим веществам и отличия в терморегуляции.

Кроме того, офисы открытого типа способствуют более быстрому распространению вирусов и повышают уровень стресса. Как говорят исследователи, до 30% новых или отремонтированных построек могут иметь признаки этого синдрома.

По данным ВОЗ, каждое третье здание в мире может являться причиной ухудшения самочувствия и жалоб на здоровье.

