Что такое "синдром больного здания", и как с ним бороться

Эксперты связывают «болезнь» с неблагоприятными условиями внутри помещений

«Синдром больного здания» (СБЗ) — это явление, которое может объяснять плохое самочувствие людей в помещениях с неблагоприятными условиями.

Иногда человек может плохо себя чувствовать, находясь в помещении. Но чувствует облегчение, как только из него выходит. Такие болезненные симптомы называются «синдром больного здания», сообщает Центр общественного здоровья.

Термин был введен Всемирной организацией здравоохранения в начале 1980-х годов и используется для описания комплекса симптомов, связанных с пребыванием в определенных зданиях.

Они возникают после длительного пребывания в помещении и не зависят от какого-либо конкретного заболевания. Проявления СБЗ преимущественно связаны с чистотой, недостаточным количеством и плохим качеством воздуха в помещении.

Какие бывают симптомы «синдрома больного здания»

Среди возможных симптомов:

раздражение горла

осложненное дыхание

сжатие в груди

насморк

аллерговидные симптомы, такие как чихание

зудящие кожные высыпания

головная боль

головокружение

трудности с концентрацией внимания

забывчивость

усталость

раздражительность

тошнота

боли в теле

лихорадка

озноб

Вызвать СБЗ могут:

здания с плохой вентиляцией, такие как школы, офисы и общественные помещения

высокий уровень пыли

табачный дым

комнаты с плохим освещением

устаревшие компьютерные дисплеи, вызывающие перенапряжение глаз

наличие плесени или грибка

химические вещества в воздухе от очистных средств

высокий уровень стресса в школе или на работе

жара или низкая влажность

Кто наиболее поражен «синдромом больного здания»

Исследования показывают, что СБЗ чаще поражает именно женщин, чем мужчин. Возможными причинами этого являются физиологические особенности, повышенная чувствительность к химическим веществам и отличия в терморегуляции.

Кроме того, офисы открытого типа способствуют более быстрому распространению вирусов и повышают уровень стресса. Как говорят исследователи, до 30% новых или отремонтированных построек могут иметь признаки этого синдрома.

По данным ВОЗ, каждое третье здание в мире может являться причиной ухудшения самочувствия и жалоб на здоровье.

