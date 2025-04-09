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Emexes Dent: система меняющая подход к управлению стоматологией Новости компаний
Эмексес Дент – инструмент, который будет эффективно закрывать этот вопрос не завися от количества врачей и потока пациентов.
Украинская стоматологическая отрасль не прекращает своего развития и инновационное технологическое решение – Emexes Dent является хорошим тому примером. Это комплексная система управления, позволяющая максимально автоматизировать все ключевые процессы стоматологических клиник: от записи пациентов до контроля финансов и списания материалов.
Кому будет полезна система Эмексес Дент?
Потребность в эффективных инструментах для администрирования все равно остро ощущается как в больших клиниках, так и в небольших стоматологических кабинетах. Эмексес Дент – инструмент, который будет эффективно закрывать этот вопрос не завися от количества врачей и потока пациентов. Благодаря этой платформе врачи могут сосредоточиться на лечении, а администрация – оптимизации работы клиники.
CRM Emexes Dent поможет сделать рабочий процесс максимально эффективным:
частным стоматологам;
малым и средним клиникам;
большим стоматологическим центрам;
сетевым клиникам.
А тот факт, что разработчики предлагают возможность годового тест-драйва системы делает ее привлекательным решением для тех, кто стремится подобрать CRM для своей клиники без чрезмерных затрат.
Основные модули и возможности системы
Emexes Dent поможет улучшить основные рабочие процессы стоматологических клиник. Посредством календаря вы сможете эффективно планировать приемы пациентов и контролировать рабочие графики врачей, а интерактивная зубная формула фиксирует состояние зубов и историю лечения.
Кассовый модуль упрощает финансовый учет и контроль за платежами, а автоматическое формирование отчетов позволяет анализировать работу клиники и врачей.
Учет расходных материалов производится с помощью складского модуля, который автоматически обновляет запасы. В системе также доступна функция автоматических напоминаний пациентам о приемах, что снижает риск пропуска визитов. Использование CRM Emexes Dent повысит эффективность работы клиник и улучшит взаимодействие с пациентами.
Почему стоит выбрать Эмексес Дент?
CRM Эмексес Дент – инструмент созданный для максимального удобства врачей и администраторов. В нем сочетаются все необходимые для эффективного управления клиникой инструменты, которые помогут уменьшить административную нагрузку и повысить качество обслуживания пациентов.
Современный дизайн и простой интерфейс помогает пользователям быстро адаптироваться к платформе и сразу начать ее использовать.
Больше узнать о возможностях системы вы сможете на официальном сайте Emexes Dent .