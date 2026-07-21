- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти 7 продуктов лучше не есть перед сном: что может испортить всю ночь
Некоторые привычные продукты и напитки могут незаметно испортить ночной отдых, вызвав бессонницу, изжогу или частые пробуждения.
То, что человек ест или пьет вечером, может оказывать непосредственное влияние на качество сна. Некоторые продукты стимулируют нервную систему, приводят к резким колебаниям уровня сахара в крови или создают дополнительную нагрузку на пищеварение.
Об этом рассказывает Martha Stewart.
По рекомендациям врачей, последний полноценный прием пищи следует завершать по меньшей мере за три часа до сна. Это дает организму достаточно времени для переваривания пищи и подготовки к отдыху.
Напитки с кофеином
Кофеин содержится в кофе, некоторых видах чая и газированных напитках. Он может оставаться в организме до шести часов, поддерживая нервное возбуждение и блокируя действие веществ, способствующих засыпанию.
Некоторые люди чувствительны даже к небольшим дозам кофеина, поэтому им следует осторожно относиться и к напиткам с пометкой «без кофеина».
Темный шоколад
Темный шоколад содержит кофеин и теобромин. Оба вещества оказывают стимулирующее действие и могут нарушать естественный цикл сна и бодрствования.
Алкоголь
Алкоголь поначалу может вызвать расслабление и сонливость, однако качество такого сна обычно ухудшается.
Он нарушает фазу быстрого сна, из-за чего человек может чаще просыпаться и не чувствовать себя отдохнувшим утром. Алкоголь также усиливает мочеиспускание, храп и может вызвать яркие или неприятные сны.
Жирная и тяжелая пища
Бургеры, картофель фри, жареная курица и другие жирные блюда могут вызвать изжогу, расстройство пищеварения и беспокойный сон.
Если лечь спать сразу после тяжелого ужина, пищеварительная система будет продолжать активно работать вместо того, чтобы перейти в режим отдыха.
Острые блюда
Острые соусы и пряные блюда могут повышать температуру тела, стимулировать нервную систему, вызывать изжогу или кислотный рефлюкс.
Все это затрудняет засыпание, а у некоторых людей может усугублять симптомы, похожие на апноэ сна.
Сладости и рафинированные углеводы
Конфеты, сладкие хлопья, белый хлеб и макароны перед сном могут вызвать резкое повышение, а затем падение уровня сахара в крови.
Такие колебания способны провоцировать ночные пробуждения, сокращать фазу гибернации и ухудшать его общее качество.
Сухофрукты
В умеренном количестве сухофрукты могут являться частью сбалансированного рациона. Однако они содержат много сахара и клетчатки.
Если есть их непосредственно перед сном, это может вызвать вздутие живота, метеоризм и проблемы с засыпанием.