Этот кофе может замедлять старение: ученые назвали самый полезный вариант

Кофе / © unsplash.com

Реклама

Регулярное употребление фильтрованного кофе может быть связано с более медленным биологическим старением, тогда как растворимый кофе — с незначительным его ускорением.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные о здоровье 49 414 взрослых со средним возрастом 56 лет. Они сравнили привычки участников по употреблению кофе с изменениями в ДНК, которые используют для оценки биологического возраста.

Реклама

У людей, которые пили фильтрованный кофе, зафиксировали более низкий уровень ускоренного старения. Самая заметная связь наблюдалась среди тех, кто употреблял более трех чашек напитка в день.

Вместо этого растворимый кофе связали с незначительным увеличением биологического возраста — примерно на 0,1–0,2 года. Такая зависимость была более выраженной среди мужчин, людей постарше и курильщиков.

Исследователи предполагают, что разница может быть связана со способом обработки кофе и содержанием полезных соединений. В частности, фильтруемый напиток может содержать больше хлорогеновой кислоты, которой приписывают противовоспалительные свойства и положительное влияние на обмен веществ.

В то же время, авторы подчеркнули, что исследование было наблюдательным, поэтому не доказывает прямого влияния определенного вида кофе на скорость старения. На результаты могли повлиять образ жизни, состояние здоровья и социально-экономические факторы участников.

Реклама

Напомним, исследователи нашли еще одно возможное объяснение пользы кофе для организма. В лабораторных моделях природные соединения напитка активировали рецептор, участвующий в защите клеток от повреждений и воспаления.

Новости партнеров