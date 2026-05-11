Хантавирус в Украине: в Хмельницком сообщили о двух случаях инфекции

Случаи хантавируса в Украине

В Украине зафиксировали два случая хантавируса — это произошло с начала 2026 года. Оба случая произошли в Хмельницком. Случаи хантавируса были зафиксированы в Хмельницкой инфекционной больнице. Оба пациента имели течение болезни средней тяжести. Они прошли лечение и были выписаны из больницы.

Об этом сообщает Хмельницкая инфекционная больница.

В Хмельницком с начала года зафиксировали два случая хантавируса

Среди украинцев новость о хантавирусе вызвала большой ажиотаж. Особенно новости о летальных случаях после заражения этим вирусом. Однако в Хмельницкой больнице решили рассказать о вирусе больше, ведь он на самом деле не новый.

«Об этом вирусе известно уже несколько десятилетий. Особенность хантавируса в том, что это не конкретный штамм, а большое семейство вирусов, живущих в природе и переносимых дикими грызунами», — объясняет врач-инфекционист Виктория Бондарь.

Хантавирус относят к инфекциям, передающимся от животного человеку. В медицине такие заболевания называют зоонозами. Варианты вируса отличаются в разных частях мира. Некоторые формы хантавируса проходят бессимптомно, а некоторые имеют существенную угрозу жизни.

Редкий вирус Аndes распространен преимущественно в Южной Америке. В большинстве случаев передача хантавируса от человека к человеку не характерна.

«В этом году в Хмельницкой инфекционной больнице произошло два случая хантавирусной инфекции, которые были успешно пролечены», — добавила врач.

У первого пациента диагностировали острую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У второго — поражение печени, сыпь и лихорадку. Оба случая были подтверждены лабораторно.

Несмотря на то, что хантавирусные инфекции случаются редко, они могут иметь тяжелое течение. Врач посоветовала украинцам обращаться к инфекционистам при наличии таких симптомов:

высокая температура;

кашель;

желтуха;

темная моча;

боль в пояснице;

сыпь на коже.

Своевременное обращение за помощью позволяет быстрее установить диагноз и начать лечение.

Что известно о хантавирусе: самое важное

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius зафиксирована вспышка хантавируса, которая привела к смерти трех пассажиров-граждан Нидерландов во время путешествия из Аргентины в Кабо-Верде.

Среди 149 человек на борту находились пятеро украинцев — членов экипажа, состояние которых сейчас удовлетворительное; симптомов заражения у них не обнаружено. Одного украинца сегодня эвакуировали в Нидерланды во время частичной эвакуации.

Хантавирус обычно передается людям от грызунов через контакт с их выделениями или вдыхание зараженной пыли, вызывая тяжелые поражения легких и почек.

Хотя передача от человека к человеку редкая, ВОЗ предполагает такую возможность в случаях длительного тесного контакта в пределах судна.

Сейчас международные службы пытаются отследить пассажиров, сошедших с лайнера ранее, поскольку вакцины с доказанной эффективностью против этой инфекции в мире пока не существует.

Симптомы хантавируса обычно проявляются внезапно: пациенты страдают от продолжающейся несколько дней высокой температуры, интенсивной головной боли, а также боли в животе и спине. По мере развития болезни может наблюдаться резкое падение артериального давления, накопление жидкости вокруг легких и серьезные нарушения функций почек.

Важно учитывать, что инфекция иногда протекает бессимптомно, однако даже после выздоровления она может иметь долгосрочные последствия для здоровья, в частности, повышать риски развития сердечно-сосудистых болезней.

