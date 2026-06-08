Инъекции для похудения могут снизить риск рака: новое потрясающее исследование

Похудение

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Инъекции для похудения могут значительно снизить риск рака — на 41%. Американские эксперты провели новое исследование, в котором приняли участие тысячи пациентов.

Об этом говорится в статье Mirror.

Они отмечают: избыточный вес или ожирение повышает риск 13 видов рака, в том числе рака молочной железы, кишечника, поджелудочной железы, почек, печени и желудка.

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Потрясающие выводы исследования

В последнем исследовании ученые изучали использование GLP-1 (глюкагонообразный пептид-1) и то, снижает ли это лекарство риск рака, развивающегося из-за ожирения. Эксперты из США исследовали данные более 161 000 пациентов, страдающих ожирением, которые не имели диабета и диагностированного рака, связанного с ожирением.

Согласно исследованию, одна половина участников использовала инъекции для похудения, а другая получала консультации по диете и физическим упражнениям. Средний возраст участников исследования составил 47 лет. Исследование продолжалось в течение двух лет. Анализ показал, что принимавшие GLP-1 имели значительно меньшую вероятность диагностирования рака, связанного с ожирением, со снижением риска на 41%.

Данные показали, что снижение риска рака, связанного с ожирением, среди пациентов белой расы составило около 50%, но среди пациентов черной расы такого снижения риска не наблюдалось. Как объяснили эксперты, причинами могут быть: доступ к медицинской помощи, различные профили риска и другие биологические отличия.

«Наше исследование показало, что в течение среднего периода наблюдения в течение двух лет использование GLP-1 RA было связано со значительно более низкой частотой раковых заболеваний, непосредственно вызванных избыточным весом тела», — сказала старший автор исследования, доктор Апарна Камат, директор отделения гинекологической онкологии в Хьюстонской методистской больнице в Теха.

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Он добавил, что эксперты наблюдали еще большее снижение в определенных подгруппах, в частности речь идет о мужчинах, для которых риск снизился почти на 70%.

«Среди гинекологических видов рака наблюдалось снижение заболеваемости раком эндометрия, одно из злокачественных новообразований, теснейшим образом связанных с ожирением, на 58%», — отметил американский исследователь.

«Мы также изучили различные формуляции GLP-1 RA и обнаружили, что хотя все они уменьшили частоту возникновения рака, связанного с ожирением, наибольшее снижение наблюдалось среди пользователей тирзепатида», — сказал он, добавив, что снижение риска рака еще не должно быть самостоятельной причиной для назначения антагонистов рецепторов ангиотензина.

Другой автор исследования, профессор Педро Рамирес, являющийся главой кафедры акушерства и гинекологии в Хьюстонской методистской больнице, подчеркнул, что хотя результаты не доказывают, что препараты GLP-1 непосредственно предотвращают рак, они «предоставляют ранние доказательства, которые заслуживают дальнейшего изучения в долгосрочных клинических испытаниях.

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