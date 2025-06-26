Как часто можно проходить компьютерную томографию без вреда для здоровья

Как часто можно делать КТ

Компьютерная томография (КТ) — это современный диагностический метод, позволяющий врачам получить подробные послойные изображения внутренних органов. КТ работает с помощью рентгеновских лучей, то есть связана с ионизирующим излучением. Она позволяет получить детальные изображения костных структур, грудной клетки, брюшной полости, легких, головы и т.д. КТ эффективно выявляет кровотечения, травмы, пневмонии, опухоли, кальцификаты. Именно этот метод считается самым быстрым в неотложных ситуациях — обследование обычно длится 5–15 минут. Однако поскольку во время процедуры применяется рентгеновское излучение, у многих пациентов возникает закономерный вопрос — насколько часто можно проходить КТ без риска для здоровья?

Как часто можно делать КТ: допустимые дозы облучения

Человек ежедневно подвергается воздействию различных источников природной радиации, и существуют общепринятые нормы облучения. Как утверждают экпсерты, во время одной процедуры КТ пациент обычно получает дозу от 3 до 10 мЗ (милизивертов). Интенсивность этой дозы зависит от типа аппарата, области исследования и выбранного режима работы. Естественная фоновая доза облучения, получаемая человеком в течение года из окружающей среды, составляет около 15 мЗв.

С учетом этих показателей проведение КТ один раз в год считается безопасным. Желательно не выполнять больше трех таких обследований в год этим методом. Также рекомендуется делать перерыв между исследованиями не менее 3–6 месяцев.

Беременным женщинам КТ категорически не рекомендуется, поскольку рентгеновское облучение может негативно отразиться на развитии плода. Однако в случаях, когда речь идет об угрозе жизни и альтернативных методов диагностики нет, проведение томографии может быть допустимым, особенно если исследуемая область находится далеко от живота.

Существует максимально допустимый годовой показатель влияния рентгеновского излучения на человека — 150 мЗв. Превышение этого значения может провоцировать рост злокачественных клеток и появление других патологий.

Поэтому врачи должны тщательно учитывать все лучевые нагрузки, которые пациент получал в течение последнего года. Сюда входит не только КТ, но и рентген легких, флюорография и другие диагностические процедуры, использующие ионизирующее излучение. В тех случаях, когда допустимый порог уже превышен, врачи могут рекомендовать заменить КТ магнитно-резонансной томографией (МРТ), не использующей рентгеновские лучи.

Позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) — современный гибридный метод, позволяющий не только увидеть размер и локализацию опухоли, но и оценить функционирование клеток, что особенно важно в онкологии. Как и для обычной компьютерной томографии, ПЭТ/КТ безопасно проводить 2–3 раза в год, а без особых показаний — один раз.

Можно ли проводить КТ детям

Относительно детей КТ также может применяться. Однако дети чувствительнее к радиации, чем взрослые, поэтому врачи должны иметь четкие медицинские показания для назначения обследования в детском возрасте. Специалисты считают, что безопасной частотой для детей считается один раз в год.

Когда КТ нужно обязательно делать

Решение о том, как часто проводить КТ (это КТ легких, головного мозга или позвоночника), всегда принимает врач-рентгенолог индивидуально в каждом конкретном случае, учитывая клиническую картину, анамнез пациента и потенциальный риск/пользу.

Однако существуют экстренные медицинские показания, когда скорость и точность диагностики с помощью КТ могут спасти жизнь или сохранить здоровье человека. В таких ситуациях, когда нужно установить точную локализацию повреждений, а других методов диагностики нет или они менее информативны, вопрос однозначно решается в пользу проведения КТ. Обследование занимает всего 5–10 минут, но при этом предоставляет врачам исчерпывающие сведения о состоянии организма, что критически важно для принятия немедленных медицинских решений.

Такая ситуация может возникнуть при черепно-мозговых травмах, инсультах, а также после серьезных травматических повреждений, полученных в результате несчастных случаев.

Всегда обсуждайте свои беспокойства по поводу рентгеновского облучения со своим врачом. Он поможет выбрать наиболее безопасный и информативный метод диагностики, исходя из вашей индивидуальной ситуации.