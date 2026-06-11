Как долго клещ может быть в коже, прежде чем заразить: "правило 24 часов" работает не всегда

Клещ / © Pixabay

Реклама

Расхожее мнение, что клещ становится опасным только после суток пребывания на коже, не всегда соответствует действительности. Для некоторых инфекций время действительно имеет значение, но отдельные возбудители могут попасть в организм гораздо быстрее.

Об этом говорится в материале Egeszseg Kalauz.

Во время укуса клещ впрыскивает в рану слюну и одновременно высасывает кровь. В слюне есть вещества, которые обезболивают укус и не дают свертываться крови, поэтому люди часто не замечают клеща сразу.

Реклама

Для болезни Лайма скорость удаления клеща действительно важна. В первые 24 часа риск заражения обычно ниже, но он растет, если клещ остается на коже дольше. Через 48 часов и более вероятность передачи инфекции становится значительно выше.

В то же время, это не означает, что заражение в первый день невозможно. В редких случаях инфекция может передаться раньше.

Отдельные вирусные инфекции, в частности клещевой энцефалит, могут передаваться гораздо быстрее, потому что возбудитель уже содержится в слюнных железах клеща. По данным исследований, в некоторых случаях заражение может произойти примерно через 15 минут после укуса.

Клещи могут переносить не только болезнь Лайма. Некоторые бактериальные инфекции способны передаваться через несколько часов, тогда как другим требуется больше времени.

Реклама

Также опасность представляют клещи, которые уже питались кровью другого животного. В таком случае патогены могут быть ближе к слюнным железам, а значит, инфекция может передаться быстрее.

Самое важное – удалить клеща как можно раньше. Для этого следует использовать пинцет с тонкими кончиками или специальный инструмент, захватив клеща поближе к коже и осторожно вытащив его.

После прогулок на природе следует осматривать тело, особенно складки кожи, участок за ушами, кожу головы и паховую зону. Душ может помочь смыть клещи, которые еще не успели прикрепиться.

После укуса следует следить за самочувствием. Если появились расширяющееся покраснение, температура, головная боль, слабость, боль в мышцах или суставах, следует обратиться к врачу.

Реклама

Быстрое удаление клеща снижает риск заражения, но не гарантирует полную безопасность. Поэтому к любому укусу клеща следует относиться внимательно.

Напомним, в Украине продолжается сезон активности клещей. Врач рассказал, как правильно удалить клеща и снизить риск заражения болезнью Лайма после укуса.

Новости партнеров