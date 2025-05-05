Как ежедневное употребление кофе может замедлить старение: ученые обнародовали новое исследование

Ежедневное питье кофе может замедлить старение. / © unsplash.com

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Регулярное употребление кофе может снизить риск возрастной слабости, утверждают ученые из Амстердама. Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что потребление 4–6 и более чашек кофе (по 125 мл каждая) в день связано с более низким риском развития так называемой старческой слабости.

Об этом говорит SciTechDaily.

Специалисты анализировали данные более тысячи человек в возрасте от 55 лет в рамках лонгитюдного исследования LASA. Они оценивали влияние кофе на пять ключевых показателей: потеря веса, истощение, слабость, медленное шествие и низкая физическая активность. Оказалось, что те, кто регулярно пил кофе, реже имели три или более этих симптомов.

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Ученые считают, что польза напитка может объясняться антиоксидантами, снижающими воспаление и помогающими поддерживать мышечную массу, а также положительным влиянием кофе на чувствительность к инсулину и обмен глюкозы.

Доцент Амстердамского университета и автор исследования Маргрет Олтхоф отметила:

"Наши результаты подчеркивают возможную связь между ежедневным употреблением кофе и снижением риска слабости в пожилом возрасте. Это может стать еще одним аргументом в пользу кофе как части здорового старения".

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) также подтверждает: до 400 мг кофеина (3–5 чашек кофе) в день — это безопасная доза для здоровых взрослых людей.