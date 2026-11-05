Как избавиться от изжоги: 7 простых и действенных советов от врачей, о которых вы могли не знать

Изжога нередко возникает из-за рефлюкса / © Credits

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Вечерняя изжога часто вызвана рефлюксом, симптомы которого могут быть особенно неприятными в положении лежа. Важно не только то, что вы едите на ужин, но и когда вы съедаете последний кусочек, в какой позе вы спите и пьете перед сном. Раскрыли 7 способов, которые могут помочь облегчить изжогу, какие продукты следует избегать и когда обращаться к врачу.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Рефлюкс – одна из самых распространенных жалоб на пищеварение, возникающая, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Периодическая изжога не обязательно означает, что у вас есть заболевание. Но если симптомы регулярно возвращаются или даже мешают сну, следует присмотреться к этому вопросу повнимательнее. Длительный рефлюкс не только неприятен, но может повредить слизистую пищевода.

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Почему рефлюкс усиливается ночью

Симптомы рефлюкса часто усиливаются после лежания, поскольку сила тяжести уже не столь эффективно удерживает содержимое желудка на месте, когда вы лежите. Нижний пищеводный сфинктер, расположенный на стыке желудка и пищевода, отвечает за предотвращение обратного потока содержимого желудка. Если мышца не сжимается должным образом или временно расслабляется, кислое содержимое желудка может легко попасть в пищевод.

В течение дня стояния или сиденья, а также частое глотание помогают удалить кислоту из пищевода. Однако во время сна мы проглатываем реже, и выработка слюны уменьшается. Это позволяет рефлюксованной кислоте оставаться в контакте со слизистой пищевода в течение длительного периода времени, что может усилить раздражение.

Ночной рефлюкс не обязательно сопровождается типичной изжогой. Некоторые люди испытывают першение в горле, хрипоту, отрыжку кислотой или повторяющийся кашель. Однако эти жалобы могут иметь много других причин, поэтому сами по себе они не доказывают наличие рефлюкса.

1. Ужинайте по меньшей мере за 3 часа до сна

Один из самых эффективных и простых способов облегчить вечерний рефлюкс – правильно распланировать время приема пищи. Если вы ужинаете непосредственно перед сном, ваш желудок может все еще содержать значительное количество пищи, когда он находится в горизонтальном положении. Это может увеличить вероятность рефлюкса, особенно если еда была большой или жирной.

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Поэтому следует завершить последний большой прием пищи по меньшей мере за три часа до сна. Например, если вы обычно ложитесь спать в десять часов вечера, желательно поужинать до семи часов.

Неважно, сколько вы едите за раз. Большие порции могут увеличить напряжение в желудке, что может способствовать развитию рефлюкса. Лучшим выбором может быть меньший, более усваиваемый ужин, например, тушеные овощи с нежирным мясом, обычный рис или другой хорошо переносимый гарнир.

Однако важно не ложиться спать регулярно голодным. Цель состоит не в голодании, а в том, чтобы между ужином и сном было достаточно времени.

2. Неважно, в какой позе вы спите

Положение во время сна может оказывать существенное влияние на симптомы рефлюкса ночью. Согласно исследованиям, лежание на левом боку может уменьшить кислотный рефлюкс у многих людей, в то время как лежание на правой стороне может в некоторых случаях его усилить.

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Этому есть анатомическое объяснение. Из-за расположения желудка содержимое желудка труднее вернуться к пищеводу, когда вы лежите на левом боку. Это не означает, что все пациенты с рефлюксом могут спать только на левой стороне, но следует попробовать эту позу, если у них есть повторяющиеся ночные жалобы.

Лежа на спине, это может быть особенно проблематично, если верхняя часть тела находится в полностью горизонтальном положении. В этом случае желудочная кислота может легче оттекать назад, особенно после позднего, сытного ужина.

Если лежание на левом боку неудобно или не может быть решено из-за жалобы на опорно-двигательный аппарат, можно использовать другие методы для уменьшения ночного рефлюкса.

3. Поднимите изголовье кровати, а не только подушку

Многие пытаются поднять голову с помощью нескольких подушек, когда возникает изжога. Однако это не обязательно хорошее решение, поскольку подушки в основном приподнимают голову и шею, тогда как туловище все еще может быть в неблагоприятном положении.

Возможно, эффективнее будет поднять изголовье кровати примерно на 15–20 сантиметров или использовать клиновидную подушку, немного поднимающую всю верхнюю часть тела.

Сущность метода заключается в использовании силы тяжести для уменьшения рефлюкса содержимого желудка. Это может быть особенно полезным для тех, кто регулярно просыпается ночью с изжогой, кислотным рефлюксом или раздражением горла.

Важно, чтобы приподнятое положение оставалось комфортным и не вызывало боли в шее или пояснице. Поэтому надлежащая поддержка верхней части тела по меньшей мере так же важна, как и сам подъем.

4. Эти продукты и напитки могут усилить изжогу

Некоторые продукты чаще вызывают симптомы рефлюкса, но чувствительность может существенно отличаться от человека к человеку. То, что вызывает сильную изжогу у одного человека, может быть нормальным для другого.

Чаще упоминаются следующие триггеры:

Жирная, жареная пища, которая может замедлить опорожнение желудка.

Шоколад и мята перечная, которые могут усилить рефлюкс у некоторых людей.

Кофе, алкоголь и газированные напитки.

Пища с помидорами, цитрусовыми и очень острой пищей, которая в некоторых случаях может усугубить симптомы.

Однако не обязательно автоматически исключать все перечисленные продукты из рациона. Гораздо полезнее будет наблюдать, какие именно продукты вызывают изжогу.

Для этого следует вести дневник питания в течение нескольких недель. Записывайте, что вы ели, когда ужинали и были ли у вас симптомы ночью. Это поможет вам определить ваши индивидуальные триггеры и избежать ненужных диетических ограничений.

5. Тесная одежда и избыточный вес также могут ухудшить рефлюкс

Мало кто задумывается об этом, но одежда, которая сжимает живот, также может усилить изжогу. Тесные брюки, ремни и корректирующее белье могут повысить внутрибрюшное давление, что может способствовать рефлюксу желудочного содержимого.

Это может быть особенно неудобно после обильного приема пищи. Поэтому следует носить удобную, не обтягивающую одежду после ужина.

Вес тела тоже является важным фактором. В случае избыточного веса и ожирения повышенное давление в брюшной полости может способствовать развитию или ухудшению рефлюкса. Согласно исследованиям, потеря веса может уменьшить симптомы рефлюкса у людей с избыточным весом.

Это не обязательно требует кардинальной диеты. Постепенная, стойкая потеря веса, регулярные физические упражнения и изменения пищевых привычек могут иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе.

Регулярная физическая активность также важна для общего здоровья, но следует избегать интенсивных нагрузок, особенно упражнений, включающих наклоны вперед или скручивание пресса, сразу после обильного приема пищи.

6. Могут помочь вода, молоко или пищевая сода

Многие люди поначалу пробуют домашние средства от изжоги. Однако не все они оказались эффективными, а некоторые могут даже усугубить симптомы.

Немного воды может временно помочь вывести накопившуюся в пищеводе кислоту, но это не устраняет основную причину рефлюкса. Кроме того, употребление большого количества жидкости одномоментно может вызвать ощущение переполнения желудка, что может ухудшить симптомы у некоторых людей.

Употребление молока также является распространенным домашним средством. Хотя оно может временно облегчить ощущение изжоги, цельное молоко может усугубить рефлюкс у некоторых людей. Потому оно не считается надежным способом исцеления.

Пищевая сода может нейтрализовать желудочную кислоту, но регулярное употребление не рекомендуется. Высокое содержание натрия может быть особенно проблематичным для людей с высоким кровяным давлением, заболеваниями сердца или почек, а чрезмерное потребление может нарушить кислотно-щелочной баланс организма.

Яблочный уксус часто рекомендуют от рефлюкса, но нет достаточных научных доказательств его эффективности в лечении изжоги. Из-за своей кислотной природы он может фактически усугубить симптомы у некоторых людей.

7. Когда может помочь безрецептурное лекарство

Если изжога не исчезает, несмотря на изменения образа жизни, некоторые лекарства могут временно облегчить симптомы. Однако важно отметить, что не все лекарства действуют одинаково.

Антациды нейтрализуют кислоту, уже присутствующую в желудке, поэтому они могут обеспечить относительно быстрое облегчение. Однако их действие обычно кратковременно и может быть непригодным для лечения стойкого рефлюкса.

Препараты, содержащие альгинат, действуют по-другому: они могут образовывать защитный слой на поверхности содержимого желудка, что может снизить кислотный рефлюкс. Они особенно полезны при жалобах, возникающих после еды или перед сном.

Ингибиторы протонной помпы, такие как омепразол или пантопразол, уменьшают выработку желудочной кислоты. Они не предназначены для срочного облегчения, но эффективны при регулярном применении. Если рефлюкс часто возникает, ваш врач также может рекомендовать такое лечение.

Важно не пытаться лечить регулярную изжогу навсегда безрецептурными препаратами. Если вам часто нужно лекарство, следует выяснить причину ваших жалоб.

Почему рефлюкс может вызвать кашель и першение в горле

Рефлюкс не всегда вызывает классическое чувство жжения за грудью. У некоторых людей симптомы преимущественно сосредоточены в горле или дыхательных путях.

Заброшенное желудочное содержимое может раздражать пищевод, а в некоторых случаях – глотку и гортань. Это может способствовать хрипоте, першению в горле, хрипу или повторяющемуся кашлю.

Кашель ночью может быть особенно неприятным, поскольку он может нарушить сон и вызвать усталость и трудности с концентрацией внимания на следующий день.

Однако важно отметить, что постоянный кашель может иметь многие другие причины, такие как аллергия, астма, инфекции или побочные эффекты определенных лекарств. Поэтому не весь ночной кашель следует автоматически объяснять рефлюксом.

Если кашель длится неделями или сопровождается одышкой или болью в груди, необходимо медицинское обследование.

Что может произойти, если рефлюкс долго не лечить

Периодическая изжога обычно не приводит к постоянному вреду. Однако регулярный, постоянный рефлюкс может вызвать воспаление слизистой пищевода.

Это называется рефлюкс-эзофагитом. В более тяжелых случаях слизистая может эродироваться, что вызывает боль или кровотечение во время глотания.

Длительное воспаление также может привести к рубцеванию и сужению пищевода, что может осложнить глотание.

У некоторых пациентов может развиться пищевод Барретта. Это гистологическое изменение, увеличивающее риск развития определенного типа опухоли пищевода. Однако важно, что у большинства пациентов с рефлюксом пищевод Барретта не развивается, а у большинства больных опухоли не развиваются.

Регулярное обследование жалоб важно, поскольку с помощью соответствующего лечения можно облегчить симптомы и уменьшить риск развития определенных осложнений.

Когда следует обратиться к врачу по поводу изжоги

Если изжога возникает дважды в неделю или чаще, регулярно будит вас ночью или не улучшается, несмотря на безрецептурное лекарство, следует обратиться к врачу.

Особенно важно пройти обследование, если у вас возникают трудности с проглатыванием, болезненное глотание, повторная рвота, непонятная потеря веса или симптомы, свидетельствующие о кровотечении. Черный, дегтевидный стул или кровавая рвота нуждаются в срочной медицинской помощи.

Боль в груди не следует автоматически считать изжогой. Симптомы рефлюкса и некоторых заболеваний сердца могут быть схожими. Если боль в груди сильная, сжимающая, сопровождается одышкой, потливостью, тошнотой или иррадиирует в руку, спину или челюсть, немедленно позвоните в скорую помощь.

Что вам следует изменить сегодня

Вам не обязательно менять все сразу, чтобы облегчить ночной рефлюкс. Следует сначала сосредоточиться на факторах, которые чаще всего усиливают вашу ночную изжогу.

Старайтесь ужинать как минимум за три часа до сна и избегайте больших приемов пищи. Обратите внимание на то, какие продукты провоцируют ваши симптомы и ограничьте потребление этих продуктов вечерним временем. Если вы часто просыпаетесь с изжогой ночью, попробуйте спать на левой стороне или приподнять изголовье кровати.

Отказ от курения, потеря веса и регулярные физические упражнения также могут помочь снизить симптомы. Однако, улучшение не обязательно наступает немедленно, поэтому следует последовательно вносить изменения в течение нескольких недель и наблюдать за реакциями своего организма.

Рефлюкс часто можно хорошо лечить, но если симптомы не пропадают, не стоит пробовать только домашние средства. Правильная диагностика и персонализированное лечение могут не только облегчить ночную изжогу, но и играть важную роль в поддержании здоровья пищевода.

Напомним, что медики объяснили, как отличить изжогу от опасного сердечного симптома. Давление, сжатие или тяжесть в груди после обида или ужина часто списывают на переедание, изжогу или рефлюкс. Однако иногда такой дискомфорт может свидетельствовать о стенокардии — состоянии, при котором сердечная мышца временно не получает достаточно кислорода.

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