Многие женщины сталкиваются с выпадением волос / © Credits

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Многие после 40 лет могут заметить, что волосы уже не такие густые, как раньше. Пробор может стать шире, коса может казаться тоньше, а пряди волос более уязвимыми. Но во многих случаях правильное лечение выпадения может замедлить процесс, а в некоторых случаях рост волос может улучшиться.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Существует несколько факторов, способствующих выпадению волос после сорока лет. Гормональные изменения, наследственная предрасположенность, дисфункция щитовидной железы, дефицит железа или хронический стресс могут влиять на состояние волос. Однако самое важное — осознать, что не все выпадение волос одинаковое, поэтому для эффективного лечения сначала необходимо выяснить причины.

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Волосы проходят естественный цикл роста, включающий фазы роста, переходную фазу и фазу покоя. На здоровой коже головы большинство волос находится в фазе роста, в то время как нормально терять 50-100 волос в день. Однако с возрастом скорость роста волос, толщина и функция волосяных фолликулов могут изменяться. Это может быть заметно примерно в годы, предшествующие менопаузе, но истончение волос может начаться гораздо раньше.

Почему волосы редеют после 40 лет

Одной из самых распространенных причин выпадения волос после 40 лет является выпадение волос по женскому типу, также известное как женская андрогенетическая алопеция. Это частично наследственное заболевание, при котором волосяные фолликулы постепенно уменьшаются и образуют более тонкие, более короткие пряди волос.

Этот процесс называется миниатюризацией волосяных фолликулов. В результате общее количество волос может постепенно уменьшаться, даже если человек не испытывает сильного выпадения.

У женщин выпадение волос обычно не начинается со значительного отступления линии роста волос над лбом, а становится заметным на макушке и вдоль пробора. Пробор может постепенно расширяться, а кожа головы может становиться все более заметной между волосами.

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Кроме генетической предрасположенности, возрастные гормональные изменения также могут играть определенную роль в этом процессе. Однако важно отметить, что выпадение волос по женскому типу не обязательно связано с аномально высоким уровнем андрогенов. У многих пораженных лиц уровень гормонов находится в пределах нормы.

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Менопауза также может влиять

Перименопауза, переходный период перед менопаузой, часто начинается в возрасте 40 лет. В этот период уровень эстрогена и прогестерона начинает колебаться, затем постоянно снижается.

Эстроген влияет на цикл роста волос, поэтому изменения его уровня могут повлиять на рост волос и общий объем волос. Некоторые женщины могут испытывать усиленное выпадение волос во время менопаузы, особенно если у них есть генетическая предрасположенность. Гормональные изменения могут сделать волосы более тонкими, менее объемными.

Однако не всякое выпадение волос во время менопаузы можно напрямую объяснить снижением уровня эстрогена. Другие состояния, такие как заболевания щитовидной железы, дефицит железа или влияние различных лекарств, также могут играть определенную роль в этом возрасте.

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По этой причине не стоит автоматически связывать выпадение волос с менопаузой, особенно если выпадение волос начинается внезапно или очень сильное.

Не всегда гормональная проблема

Распространенной, но часто нераспознанной причиной выпадения волос является телогенное выпадение, при котором больше волос, чем обычно, сразу переходит в фазу покоя, а затем выпадает.

Это состояние часто возникает после определенного физического или психологического стресса. Его может спровоцировать, например, серьезное заболевание, инфекция с высокой температурой, хирургическое вмешательство, значительная потеря веса, длительный стресс или прием определенных лекарств.

Выпадение волос часто начинается не сразу после провоцирующего события, а через два-три месяца. По этой причине человек часто даже не связывает выпадение волос с предыдущей болезнью или стрессом.

Телогенное выпадение волос обычно вызывает диффузное выпадение волос, поражающее всю кожу головы. Хорошая новость состоит в том, что если устранить провоцирующий фактор, рост волос во многих случаях может постепенно восстановиться. Однако регенерация может продолжаться месяцами, а для восстановления предварительной густоты волосы могут потребоваться еще больше времени.

Дефицит железа и заболевания щитовидной железы

Особенно важно учитывать состояния здоровья, которые могут влиять на рост волос после 40 лет. Дефицит железа является одним из следующих факторов. Железо необходимо для многих функций в организме и его дефицит в некоторых случаях может быть связан с увеличением выпадения волос. Риск дефицита железа может быть особенно высоким у женщин, обладающих сильными менструальными кровотечениями, низким потреблением железа или определенной формой мальабсорбции.

Гипотиреоз и гипертиреоз также могут вызвать выпадение волос. При гипотиреозе волосы часто становятся сухими, ломкими, и может наблюдаться диффузное истончение.

При оценке выпадения волос ваш врач может назначить лабораторные анализы на основе ваших симптомов и истории болезни. Они могут включать общий анализ крови, уровень ферритина, ТТГ или в некоторых случаях уровень других питательных веществ.

Однако лабораторные анализы не всегда необходимо проводить автоматически и широко. Целенаправленная оценка более эффективна, поскольку причины выпадения волос могут сильно отличаться.

Что можно сделать с выпадением волос

Миноксидил – один из наиболее научно доказанных методов лечения выпадения волос по женскому типу. В некоторых случаях местные препараты могут замедлить выпадение волос и способствовать их росту.

Точный механизм действия миноксидила до конца не изучен, но он влияет среди прочего на цикл роста волосяных фолликулов и может помочь продолжить фазу роста. Для женщин можно использовать растворы и пены разной концентрации, а выбор правильного продукта зависит от индивидуальных обстоятельств и инструкций по применению.

Важно отметить, что лечение не приносит немедленных результатов. Обычно для появления первых видимых изменений требуется несколько месяцев, а для оценки эффекта часто требуется не менее шести месяцев.

В начале лечения может наблюдаться временное усиление выпадения волос, что может быть связано с изменением цикла роста волос. Это может пугать, но не обязательно означает, что лечение неэффективно.

Миноксидил действует не одинаково для всех и обычно для поддержания эффекта требуется его непрерывное использование. После прекращения лечения любое достигнутое ранее улучшение может постепенно исчезнуть.

Продукт также может вызвать раздражение кожи головы, зуд или нежелательный рост волос на лице как побочные эффекты. Его не рекомендуется использовать во время беременности или кормления грудью. Обязательно проконсультироваться с дерматологом перед началом лечения.

Могут помочь витамины и добавки

На рынке существует множество витаминов, минералов и пищевых добавок для борьбы с выпадением волос. Их часто рекомендуют для стимуляции роста волос или укрепления волосяных фолликулов, но подтверждающие их эффективность доказательства значительно различаются.

Для здорового роста волос требуется достаточное количество белка, железа, цинка и других питательных веществ. Если у вас дефицит любого из них, их устранение может улучшить состояние ваших волос.

Однако ситуация иная, если ваш организм получает достаточное питание. В таких случаях прием высоких доз витаминов или минералов не обязательно увеличит рост волос.

Биотин или витамин B7 особенно рекомендуется при выпадении волос. Хотя серьезный дефицит биотина действительно может вызвать выпадение волос, это состояние случается редко. У здоровых людей, не имеющих дефицита биотина, нет веских доказательств того, что прием высоких доз биотина может значительно улучшить рост волос.

Кроме того, высокий уровень биотина может влиять на некоторые лабораторные анализы, включая анализы на функцию щитовидной железы и повреждение сердечной мышцы.

Чрезмерное потребление витаминов может быть проблемой. Например, слишком много витамина А или селена само по себе может повлечь за собой выпадение волос. Поэтому следует выяснить, действительно ли присутствует дефицит, прежде чем использовать пищевые добавки.

Достаточное потребление белка

Основным компонентом волос является белок, который называется кератином. Поэтому достаточное потребление белка является основным условием для здорового роста волос.

Если кто-то потребляет слишком мало белка в течение длительного времени или значительно уменьшает ежедневное потребление энергии, организм может адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, и рост волос также может быть нарушен.

Это может быть особенно распространенной проблемой во время диеты для похудения. Значительная потеря веса за короткий промежуток времени может спровоцировать телогенную алопецию, что может привести к усилению выпадения волос через несколько месяцев.

Поэтому сбалансированное питание также важно для поддержания здоровья волос. Следует регулярно потреблять достаточное количество источников белка, таких как рыба, яйца, молочные продукты, бобовые или нежирное мясо, в соответствии с индивидуальными диетическими потребностями.

Продукты, богатые железом, цинком и другими необходимыми питательными веществами, также способствуют надлежащему снабжению питательными веществами.

Однако важно отметить, что самое здоровое питание не может устранить наследственное выпадение волос по женскому типу. Правильное питание может прежде всего помочь предотвратить дефицит и обеспечить нормальные условия для роста волос.

Привычки ухода за волосами

После сорока лет структура и толщина волос могут измениться. Поэтому ранее проверенный режим ухода за волосами может больше не подходить.

Частая укладка при высоких температурах, сильные химические обработки и прически, которые постоянно выдергивают волосы, могут усугубить его повреждение.

Слишком тугой хвост, пучок или коса могут в долгосрочной перспективе привести к так называемой тракционной алопеции, вызванной повторяющейся силой выдергивания волосяных фолликулов. Если нагрузка длится длительное время, выпадение волос в некоторых случаях может стать постоянным.

Поэтому следует избегать слишком тугих причесок, уменьшить использование выпрямителей для волос и плоек, а также выбирать щадящие средства по уходу за волосами.

Частоту мытья волос следует корректировать в соответствии с состоянием кожи головы и типом волос. Мытье волос само по себе не вызывает выпадения волос из волосяных фолликулов, хотя может сделать волосы, которые уже выпали, но застряли между прядями, более заметными.

Правильный уход за волосами может уменьшить ломкость волос и улучшить его внешний вид, но он не заменяет лечение гормонального или наследственного выпадения волос.

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Массаж кожи головы и масло розмарина

Массаж кожи головы, масло розмарина и разные натуральные продукты часто рекомендуются в социальных сетях для стимуляции роста волос.

Массаж кожи головы может быть приятным, и некоторые небольшие исследования показали, что он может влиять на толщину прядей волос. Однако пока недостаточно высококачественных научных доказательств, свидетельствующих о том, что это эффективный метод лечения выпадения волос по женскому типу.

Также были проведены небольшие исследования, показавшие положительные результаты с маслом розмарина. Но их недостаточно, чтобы считать эффект эквивалентным миноксидилу.

Кроме того, природное происхождение не означает автоматически безопасность. Эфирные масла могут вызывать раздражение или аллергический контактный дерматит, особенно если наносить их на кожу головы без надлежащего разведения.

Поэтому при лечении выпадения волос следует отдавать предпочтение методам, эффективность которых подтверждена соответствующими клиническими исследованиями.

Какие другие медицинские методы лечения

Если миноксидил не дает адекватных результатов или выпадение волос более выражено, дерматолог может также рассмотреть дополнительные варианты лечения.

В некоторых случаях также может быть рассмотрено использование пероральных препаратов. К ним относятся низкие дозы перорального миноксидила или некоторые антиандрогены, такие как спиронолактон.

Однако эти методы лечения подходят не всем и не одобрены для использования во многих странах от выпадения волос, а используются вне показаний. Например, пероральный миноксидил может вызвать снижение кровяного давления, учащенное сердцебиение, отеки и усиленный рост волос на теле, поэтому его следует использовать только под наблюдением врача.

Спиронолактон также требует осторожности, в частности, из-за его влияния на уровень калия и функции почек, и не должен использоваться для лечения выпадения волос во время беременности.

В некоторых случаях также используются низкоэнергетические лазерные устройства или лечение плазмой, богатой тромбоцитами (PRP). Существуют положительные результаты исследований, но качество доказательств и индивидуальные протоколы лечения различаются, поэтому одинаковый эффект может не быть для всех.

В случаях запущенного, стабильного выпадения волос также может рассматриваться трансплантация волос, если есть донорские волосы достаточного количества и качества.

Когда следует обратиться к дерматологу

Особенно важно пройти обследование, если выпадение волос быстро усиливается, линия роста заметно расширяется или у вас есть пятна без волос на определенных участках кожи головы.

Вам также следует пройти обследование, если выпадение волос сопровождается зудом, болью, покраснением, шелушением или изменениями, указывающими на рубцевание кожи головы.

Женщинам в возрасте 40 и 50 лет особенно важно распознать фиброзирующую алопецию, форму выпадения волос, вызывающую рубцевание. В этом случае линия роста волос над лбом может постепенно отступать, а брови часто становятся тоньше. Раннее выявление заболевания важно, поскольку функцию уже разрушенных волосяных фолликулов невозможно восстановить.

Кроме обзора кожи головы и прядей волос, дерматолог также может провести трихоскопию, которая использует увеличение для визуализации характерных аномалий волосяных фолликулов и кожи головы.

Правильная диагностика также важна, поскольку лечение выпадения волос по женскому типу, телогенного выпадения и рубцового выпадения волос значительно отличается.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результаты

Рост волос – это медленный процесс. В среднем волосы на коже головы отрастают примерно на один сантиметр в месяц, поэтому эффект лечения не становится заметным за одну ночь.

Если выпадение волос вызвано временным фактором, таким как значительный стресс или дефицит, выпадение волос может постепенно уменьшаться после устранения. Однако может потребоваться несколько месяцев или даже год, чтобы волосы восстановили свою предварительную густоту.

В случае наследственного выпадения волос по женскому типу часто главная цель – замедлить дальнейшее истончение и сохранить существующие волосы. Поэтому эффективность лечения следует оценивать не только по появлению новых волос, но и снижению темпов выпадения волос.

Может быть полезным отслеживать изменения, если пациент будет фотографировать участок волос и макушку каждые несколько месяцев при одинаковых условиях освещения. Это облегчает определение того, или на самом деле увеличивается выпадение, или стабилизировалось в результате лечения.

Таким образом выпадение волос после 40 лет не обязательно является необратимым процессом. Правильно подобранное лечение, устранение каких-либо недостатков и бережный уход за волосами могут улучшить его состояние. Однако раннее выявление является самым важным, поскольку в случае определенных типов выпадения волос лечение может быть наиболее эффективным, когда волосяные фолликулы еще функционируют.

Напомним, что кожный зуд — одна из самых распространенных жалоб, которую многие люди долго не воспринимают серьезно. Полагают, что, возможно, слишком долго мыли волосы, не смывали шампунь должным образом или кожа просто сухая. Часто объяснение простое, но иногда причина может быть совсем другой. Кожа головы пытается сигнализировать о том, что что-то раздражает, пересыхает или воспаляется.

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