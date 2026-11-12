Как подтянуть живот: 4 эффективных упражнения стоя, которые уменьшат жир быстрее ходьбы

Упражнения стоя, чтобы подтянуть живот / © Pixabay

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Ходьба – это отличный способ сжигать калории, укреплять мышцы и кости, а также улучшать сердечно-сосудистую систему. Хотя невозможно уменьшить жир в одном конкретном участке тела, регулярные шаги могут помочь снизить общий жир в теле. Однако есть еще один способ достичь ваших фитнес-целей.

Об этом пишет Eat This, Not That.

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Нонна Глейзер, тренер по пилатесу и эксперт по фитнесу со знаменитостями, рекомендует четыре упражнения стоя, которые вы можете делать, чтобы подтянуть и тонизировать живот быстрее, чем ходьба после 65 лет.

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«Первое, что я говорю людям – забыть об идее, что вам нужно лечь на пол и совершить сотни скручений, чтобы укрепить живот. Некоторые из моих любимых упражнений для кора выполняются стоя, особенно для моих старших клиентов. Что мне нравится в упражнениях стоя, так это то, что вы тренируете свои мускулы в том положении, которое вы фактически используете в течение дня. Вы учите свое тело стабилизироваться, переносить вес и сохранять равновесие. Ходьба отличная для сердечно-сосудистого здоровья, но она не нагружает эти мышцы так же», – объяснила она.

Подъемы колен стоя

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине бедер.

Держитесь за спинку крепкого стула или столешницы для поддержки.

Поднимите левое колено до уровня бедра, на мгновение задержавшись в верхней точке и напрягнув мышцы кора.

Опуститесь.

Повторите с правым коленом, удерживая его в верхней точке на мгновение, прежде чем опуститься.

Поддерживайте устойчивую осанку и равномерное дыхание во время упражнения.

Выполните 10 повторений на каждой стороне.

Скручивание с перекрестными движениями стоя

«Не торопитесь! Я хочу, чтобы вы почувствовали, как работают мышцы талии. Это упражнение направлено на косые мышцы живота, улучшает координацию и помогает укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник», – отмечает Глейзер.

Встаньте прямо, руки за головой.

Подтяните правый локоть к левому колену.

Вернитесь в центр.

Подтяните левый локоть к правому колену.

Продолжайте чередовать упражнения, задействуя косые мышцы живота.

Выполните 10 повторений на каждой стороне.

Подъем ног в стороне стоя

«Люди не обязательно думают об этом как об упражнении для пресса, но ваш кор должен работать, чтобы поддерживать стабильность. Вы также укрепляете бедра, которые так важны для равновесия и предотвращения падения», – говорит Глейзер.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, а руки – на бедрах, или держитесь за спинку крепкого стула для поддержки.

Активируйте мышцы кора и перенесите вес на левую ногу.

Держите правую ногу прямой, а пальцы ног направлены вперед, когда поднимаете ее в сторону как можно выше.

Задержитесь в верхней точке на мгновение, прежде чем опускаться.

Выполните 10–12 повторений на каждую сторону.

Шаги на месте с потягиванием вверх

«Это заставляет ваши мышцы кора, рук и ног работать вместе, улучшая координацию. Если вам неудобно тянуться над головой, держите руки ниже», – сказала Глейзер.

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Начните стоять прямо, ноги на ширине бедер.

Поднимите левое колено до уровня бедра, одновременно вытягивая правую руку над головой.

Опуститесь.

Затем поднимите правое колено до уровня бедра, одновременно поднимая левую руку над головой.

Опуститесь.

Храните стойку, продолжая поднимать каждое колено до груди, одновременно тяня противоположную руку высоко к потолку.

Напомним, что эксперты объяснили, что лучшее для похудения — ходьба или бег. Ходьба и бег могут быть эффективными способами похудения, но ни один из них не является лучшим для всех. Ходьба предлагает доступный способ увеличить ежедневную подвижность, в то время как бег может помочь тратить больше энергии за меньшее время. В общем ваш выбор должен отображать ваш текущий уровень физической подготовки, график и предпочтения. Вы всегда можете совмещать эти два метода.

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