Как вызвать скорую помощь, чтобы она точно приехала

Как вызвать скорую

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Знание того, как правильно вызвать скорую помощь, может стать решающим фактором между жизнью и смертью. К сожалению, многие украинцы до сих пор не знают, как эффективно общаться с оператором 103, чтобы обеспечить своевременный приезд бригады.

Когда скорая помощь обязана выехать

Система экстренной медицинской помощи в Украине работает по принципу приоритетности вызовов, разделяя их на категории в зависимости от состояния пациента. Важно понимать, что скорая помощь предназначена для критических и экстренных состояний, а не для лечения неосложненных хронических заболеваний или незначительного ухудшения самочувствия.

Эксперты рассказали, по каким критериям разделяются состояния пациентов.

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Категория 1 — Критическое состояние (доезд до 10 минут). Это самая высокая категория, требующая немедленного реагирования. Сюда относятся состояния, непосредственно угрожающие жизни:

Потеря сознания — человек не реагирует на внешние раздражители.

Отсутствие дыхания/судороги, какие-либо судороги, особенно с потерей сознания.

Боль в груди + одышка — комбинация этих симптомов может указывать на инфаркт.

Перекос лица, нарушение речи, невозможность двигать конечностью — четкие признаки инсульта.

Массивное кровотечение. Любая обильная потеря крови.

Категория 2 — Экстренное состояние (доезд до 20 минут). Эти состояния не угрожают жизни мгновенно, но могут привести к значительному ухудшению здоровья без своевременной помощи.

Давление свыше 180/120 с тошнотой и сильной головной болью — гипертонический криз, требующий вмешательства.

Сильное сердцебиение, тревога могут являться признаками аритмии или других сердечных проблем.

Боль в груди без остановки дыхания — хотя и не так критична, как в первой категории, но требует внимания.

Головокружение, неустойчивость, слабость могут свидетельствовать о ряде проблем, включая нарушение мозгового кровообращения.

Категория 3 — Неэкстренное состояние (бригада может не уехать). В этих случаях скорая помощь, как правило, не приезжает, поскольку состояние пациента не угрожает жизни и не требует безотлагательного вмешательства:

Температура тела без судорог: если высокая температура не сопровождается другими угрожающими симптомами.

Повышенное давление без сопутствующих жалоб: если давление повышено, но нет головных болей, тошноты или других симптомов кризиса.

«Просто плохо», «померить давление», «сделать укол»: эти запросы не являются основанием для вызова экстренной помощи. В таких случаях следует обращаться к семейному врачу или в амбулаторию.

Что говорить оператору 103

Когда вы звоните на 103, ключевым является ваше умение четко и лаконично описать ситуацию, используя фразы, указывающие на критичность состояния. Это поможет диспетчеру правильно классифицировать вызов.

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Общие фразы, которые следует использовать:

«Это произошло внезапно»

«Состояние ухудшается»

«Такого никогда не было»

«Не контролируется дома»

«Нужна экстренная помощь»

Конкретные примеры для типичных критических состояний:

Инфаркт: «Муж, 63 года. Внезапная боль за грудиной, не проходит 20 минут. Очень тяжело дышит, сильная слабость. Состояние ухудшается. Раньше такого никогда не было. Нужна экстренная помощь».

Гипертонический кризис: «Мать, 72 года. Давление 220/130. Сильная головная боль, шаткая походка, речь нарушена. Состояние не контролируется. Впервые такое. Нужна экстренная помощь».

Инсульт: «Женщина, 60 лет. Внезапно перекосило лицо, не может говорить, не поднимает руку. Началось несколько минут вспять. Состояние быстро ухудшается. Нужна экстренная помощь».

Отек легких: «Отец, 70 лет. Очень тяжело дышит, кашель с пеной, не может лечь. Состояние нарастает. Раньше такого не было. Нужна экстренная помощь».

Если оператор отказывает в выезде

В случаях, когда оператор 103 отказывает в выезде бригады, а вы уверены, что состояние пациента критическое, вы имеете право на решительные действия:

Скажите: «Этот звонок записывается. У человека критическое состояние, которого раньше не было. Вы отказываетесь направить бригаду? Прошу соединить меня со старшим дежурным врачом».

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Помните, что все звонки на 103 фиксируются и ваши слова являются доказательством вашего требования. Это эффективный способ добиться направления бригады.

В каких случаях скорая помощь не приедет

Согласно правилам, действующим с 2019 года, существуют ситуации, когда бригада скорой помощи не уезжает. Это призвано разгрузить службу и позволить ей сосредоточиться на действительно критических случаях.

Скорая помощь не приедет на такие симптомы, как:

Высокая температура (гипертермия), если она не сопровождается судорогами или другими критическими симптомами.

Повышенное давление (гипертония), если нет острого гипертонического криза с тяжелыми симптомами.

Хроническая боль (головная, зубная), слабость, головокружение, если они не внезапны и чрезвычайно интенсивны.

Обострение хронического заболевания, если оно не привело к критическому состоянию.

Боль у онкологических пациентов, которая является хронической.

Синдромы отмены (алкогольный или наркотический), если нет прямой угрозы для жизни.

Констатация смерти.

Предоставление стоматологической помощи.

Исключения:

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Дети до 2 лет: к ним скорая приедет, если родители считают, что экстренная помощь необходима.

Беременные: каждый случай вызова рассматривается индивидуально.

Как вызвать скорую помощь с разных телефонов

Вызвать скорую помощь можно с любого телефона, и это бесплатно. Важно знать разные номера и способы связи.

Стандартные номера:

103: Основной номер вызова скорой помощи. Совместимость с мобильных, стационарных телефонов и таксофонов.

112: Единый номер всех экстренных служб. Система автоматически перенаправит ваш вызов в соответствующую службу (скорая, полиция и т.д.).

Для людей с особенностями (нарушение слуха):

10003 (для абонентов «Киевстар») и (096) 561-39-77 (для других операторов): номера SMS-сообщений. После отправки SMS в течение 3 минут должно прийти подтверждение, что заявка принята.

Телефон-факс 234-53-56 и электронная почта 103@health.kiev.ua: альтернативные каналы связи.

При вызове обязательно назовите адрес события (улица, номер дома, подъезд, этаж, код на дверях, ориентиры), отвечайте на стандартные вопросы диспетчера, не отклоняясь от темы.

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Какая разница между «скорой помощью» и «неотложной помощью»

Важно различать эти два понятия. Скорая помощь (Экстренная медицинская помощь) приезжает, когда у пациента возникло жизненно угрожающее состояние, что может привести к летальному исходу без помощи в течение первых часов. Неотложная помощь оказывается семейными врачами, педиатрами и терапевтами в рабочее время (с 08:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 15:00 по выходным и праздничным дням). Это касается случаев, когда здоровью грозит опасность, но не для жизни.

Если вы сомневаетесь в тяжести состояния пациента или если ситуация находится на границе между «скорой» и «неотложной», диспетчер частной скорой помощи может помочь оценить ситуацию и подсказать правильное решение.