Камни в желчном

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Камни в желчном пузыре — распространенная проблема, возникновение которой зависит от многих факторов. На этот процесс могут влиять особенности обмена веществ, работа желчного пузыря, питание и образ жизни.

Что именно способствует образованию камней и имеющим повышенный риск развития желчнокаменной болезни, объяснил гастроэнтеролог Иван Токмаков.

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Почему образуются камни в желчном пузыре

Желчный пузырь накапливает желчь, которую производит печень. Во время еды пузырь сокращается, а желчь поступает в тонкий кишечник и участвует в пищеварении.

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По словам гастроэнтеролога, образование камней связано, прежде всего, с изменениями состава желчи и ее застоем в желчном пузыре. В частности, значение может иметь повышенное содержание холестерина или билирубина в желчи. Если желчный пузырь опорожняется недостаточно или нерегулярно, создаются дополнительные условия образования осадка и кристаллов.

Сначала может возникать так называемый билиарный сладж — сгущенная желчь с осадком мелких частиц. В определенных условиях из них могут формироваться камни.

Почему опасно резкое похудение

Одним из факторов риска врач называет быстрое похудение и жесткие ограничения в питании. Когда человек резко сокращает количество пищи или совершает очень большие перерывы между приемами пищи, желчный пузырь может опорожняться хуже.

Связь между быстрой потерей веса и образованием камней подтверждает и Национальный институт диабета, заболеваний пищеварительных органов и почек США (NIDDK). Резкое исхудание может способствовать увеличению количества холестерина в желчи и ухудшать нормальное опорожнение желчного пузыря.

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Поэтому попытка поскорее сбросить много килограммов с помощью голодания или очень низкокалорийной диеты может иметь нежелательные последствия.

Кто склонен к образованию камней

Желчнокаменная болезнь имеет не одну причину. Гастроэнтеролог называет среди факторов риска малоподвижный образ жизни, длительные перерывы между едой, особенности питания, возраст, пол, сахарный диабет, нарушение обмена липидов и другие метаболические проблемы.

Более высокий риск также имеют женщины и люди постарше. Значения могут иметь беременность и семейная предрасположенность. По данным NIDDK, риск повышают ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, болезнь Крона, высокий уровень триглицеридов и некоторые другие заболевания.

В то же время наличие одного или нескольких факторов риска еще не означает, что у человека обязательно образуются камни.

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Какие симптомы могут указывать на камни в желчном

Довольно часто камни вообще не вызывают симптомов. Проблемы обычно начинаются, когда камень перекрывает желчный пролив и нарушает нормальный отток желчи.

По словам Ивана Токмакова, одним из характерных проявлений является сильная приступообразная боль в правом подреберье или верхней части живота. Он может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышением температуры. Иногда люди жалуются на горечь во рту, однако этот симптом не специфичен только для желчнокаменной болезни.

Особенно опасно, если боль длится несколько часов, появляются температура или озноб, рвота, желтеют кожа или белки глаз, моча становится темной, а стул светлыми. Такие симптомы могут свидетельствовать о закупорке желчных путей, воспалении желчного пузыря, поджелудочной железы или других осложнениях и нуждаются в неотложной медицинской оценке.

Нужно ли лечить камни, если они не болят

Камни нередко находят случайно при обследовании по другой причине. По данным NIDDK, так называемые «немые» камни, которые не блокируют желчные протоки и не вызывают симптомов, обычно не нуждаются в лечении.

Однако тактика зависит от конкретной ситуации. Если камни вызывают приступы или возникают осложнения, необходимо лечение, и одним из основных методов является удаление желчного пузыря. Самостоятельно пытаться «растворить» или «изгнать» камни домашними методами не стоит.

Как уменьшить риск образования камней

Полностью гарантировать профилактику невозможно, поскольку часть факторов риска не зависит от человека. Однако поддержание здорового веса и сбалансированное питание могут помочь снизить риск.

Врачи рекомендуют потреблять достаточное количество клетчатки из овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, ограничивать рафинированные углеводы и избыток сахара, а также избегать резкого похудения.

Для желчного пузыря важны не «очищение» или популярные детокс-диеты, а нормальное питание, поддержание здорового веса и отказ от экстремальных методов похудения. Если же появляется сильная боль в правом подреберье, особенно вместе с температурой, рвотой или желтухой, обращение к врачу откладывать не следует.

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