Кардиологи назвали правило, действительно защищающее сердце: оно проще, чем кажется

Сердечно-сосудистые заболевания / © Pixabay

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Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, а инфаркт или инсульт могут произойти внезапно даже у человека, не имеющего годами очевидных симптомов. Поэтому кардиологи советуют не ждать тревожных сигналов, а заранее контролировать факторы риска.

Об этом говорится в материале Egeszseg Kalauz.

Почему болезни сердца могут быть незаметными

Кардиолог-электрофизиолог из Orange Coast Medical Center доктор Лу Чен объясняет, что болезни сердца нередко действуют по принципу "все или ничего": человек может чувствовать себя нормально, а затем внезапно пережить серьезный сердечный приступ.

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По словам врачей, главное правило профилактики — не делать резких изменений с понедельника, а внедрять полезные привычки постепенно и регулярно. Именно маленькие шаги, которые можно поддерживать годами лучше защищают сердце, чем короткие периоды жестких ограничений.

Какие факторы риска можно контролировать

Кардиолог Гай Л. Минц, директор по сердечно-сосудистому здоровью в Northwell Health, отмечает, что среди основных факторов риска, на которые человек может влиять, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение и диабет.

Если контролировать эти показатели, регулярно проходить обследование и корректировать образ жизни, риск сердечно-сосудистых осложнений можно существенно снизить.

Почему резкие изменения образа жизни не работают

Врачи предостерегают от радикальных изменений. Часто после тревожного диагноза, например, высокого холестерина, человек пытается сразу полностью изменить питание и начать интенсивные тренировки. Однако такой подход редко работает подолгу.

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Кардиолог Брэдли Сервер объясняет, что резкие нагрузки без подготовки и медицинского обследования могут быть опасны для сердца. Они способны спровоцировать чрезмерную нагрузку на сердечную мышцу, нарушение ритма или другие осложнения.

Кроме того, слишком строгие ограничения часто приводят к выгоранию. Человек быстро теряет мотивацию и возвращается к старым привычкам. Поэтому врачи советуют выбирать изменения, которые реально вписать в повседневную жизнь.

Как добавить больше движения без стресса для организма

Одним из самых простых шагов есть движение. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю или 75 минут интенсивных нагрузок. Но это не значит, что нужно сразу становиться спортсменом.

Начать можно с простого: чаще ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, парковать авто чуть дальше от работы или магазина. Такие небольшие действия постепенно повышают уровень активности без стресса для организма.

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Как менять питание постепенно

Еще один шаг – менять питание постепенно. Врачи советуют не отказываться от всего сразу, а ежемесячно заменять одну привычку. Например, выбрать салат или яблоко вместо картофеля фри, ввести один день в неделю без мяса или научиться готовить простые блюда, полезные для сердца.

Здоровая пища не обязательно должна быть дорогой или безвкусной. Главное – не пытаться сразу перестроить весь рацион, а постепенно заменять самые вредные привычки.

Почему отказ от курения критически важен

Отдельно кардиологи отмечают курение. Если человек не курит, начинать не следует. Если курит, отказ от сигарет является одним из важнейших шагов для здоровья сердца.

Вред от курения настолько значителен, что может нивелировать пользу даже от здорового питания и тренировок. Поэтому тем, кто хочет бросить курить, следует обратиться за помощью к врачу или специализированным программам поддержки.

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Зачем регулярно проверять давление, сахар и холестерин

Не менее важны остаются регулярные обследования. Проверка АД, уровня сахара в крови, холестерина, а при необходимости и сердечного ритма помогает выявить проблему еще до появления серьезных осложнений.

Многие обращаются к врачу только тогда, когда появляются симптомы. Но в случае сердечно-сосудистых заболеваний простой анализ крови или измерение давления может быть значительно более полезным для профилактики, чем лечение уже после осложнений.

Как сон влияет на сердце

На здоровье сердца тоже влияет сон. Люди, регулярно спящие менее шести часов в сутки, чаще имеют повышенное давление, ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Во время сна организм восстанавливается, снижается уровень гормонов стресса, а сердечно-сосудистая система получает возможность отдохнуть. Поэтому важна не только продолжительность сна, но и качество.

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Чем опасен хронический стресс

Хронический стресс может постепенно вредить сосудам. Из-за него учащается сердцебиение, растет артериальное давление и могут усиливаться воспалительные процессы.

Кроме того, стресс влияет на поведение: люди чаще меньше двигаются, хуже питаются, курят или употребляют алкоголь. Поэтому для профилактики болезней сердца важно заботиться не только о физическом, но и психологическом здоровье.

Почему нормальный вес не всегда означает низкий риск

Кардиологи напоминают, что нормальный вес сам по себе не гарантирует защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Человек может выглядеть стройным, но иметь высокое давление, повышенный холестерин или начальные проявления диабета.

Особо опасным считается жир в области живота. Он связан с более высоким риском инсулинорезистентности, повышенного давления и атеросклероза.

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Почему важно знать семейную историю

Важно учитывать и семейную историю. Если в семье были случаи раннего инфаркта, инсульта или серьезных заболеваний сердца, профилактике следует уделять больше внимания.

Впрочем, наследственность не означает неизбежность болезни. Образ жизни может существенно снизить риски даже у людей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Главное правило для здоровья сердца

Врачи отмечают, что для сердца важно не одно "идеальное" решение, а сумма ежедневных выборов. Вода вместо сладкой газировки, лестница вместо лифта, короткая прогулка, полноценный сон и отказ от сигарет постепенно накапливают эффект.

Именно такие небольшие, но регулярные шаги помогают организму адаптироваться, уменьшают риск выгорания и могут повлиять на здоровье сосудов и сердца в долгосрочной перспективе.

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Напомним, журнал Американской кардиологической ассоциации (JAHA) опубликовал результаты масштабного исследования, подтвердившего непосредственную связь между вечерней активностью и риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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