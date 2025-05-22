Когда правильно чистить зубы: до или после завтрака?: ученые дали окончательный ответ

Когда правильно чистить зубы. / © Credits

Реклама

Многие люди не задумываются о том, когда именно утром лучше чистить зубы — до или после завтрака. Одни делают это сразу после пробуждения, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, другие уже после еды, считая, что только так рот действительно будет чистым.

Но что на это скажет наука, рассказывает Daily Mail.

По данным специалистов компании Colgate, оптимальный вариант – чистить зубы до завтрака.

Реклама

"Возможно, вам не захочется смешивать вкус мятной пасты с апельсиновым соком. Но именно такая очередность чистки может оказаться лучшей для ваших зубов", - объясняют эксперты.

Причина – бактерии, которые накапливаются во рту в течение ночи. Чистка зубов перед завтраком устраняет эти бактерии, активирует слюноотделение и позволяет фтору из зубной пасты создать защитный барьер на эмали.

Чистка зубов сразу после еды, особенно кислой, может повредить зубам. Продукты с лимонной кислотой, например цитрусовые, временно размягчают эмаль. И если чистить зубы в этот момент, можно невзначай стереть ее еще больше.

"В таких случаях советуем подождать не менее 30-60 минут после еды, прежде чем браться за зубную щетку", - добавляют в Colgate.

Реклама

Специалисты также напоминают: для качественной чистки зубов следует использовать фторвместную пасту размером с горошину, уделять процедуре 2 минуты, выполняя легкие круговые движения.

"Подводя итог: чистить зубы лучше до завтрака, но даже если вы это делаете после - это все равно лучше, чем не чистить вообще", - подчеркнули в компании.