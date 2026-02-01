- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 3 мин
Когда стресс выходит из-под контроля: как быстро успокоиться и не навредить себе
Постоянная усталость, тревога и проблемы со сном могут являться признаками опасного стресса. Психолог объясняет, как своевременно распознать сигналы организма и быстро успокоиться.
Стресс не всегда сопровождается слезами или паникой. Часто он проявляется скрыто - из-за постоянной усталости, нарушения сна, апатии или напряжения в теле. Если такие состояния игнорировать, они могут оказывать серьезное влияние на физическое и психическое здоровье.
Психологиня и соучредитель сервиса "Твой психолог" Татьяна Клинец в комментарии УНИАН объяснила, как распознать опасный стресс, какие сигналы не стоит игнорировать и что поможет успокоиться буквально через минуту.
Как понять, что организм в состоянии стресса
По словам эксперта, стресс — это состояние перенапряжения, которое возникает из-за сложных жизненных обстоятельств. Умеренный стресс является нормальной реакцией, однако интенсивный или длительный истощает нервную систему.
Без должного внимания он может проявляться через:
головные боли, боли в спине или животе;
проблемы с пищеварением;
нарушение сна или резкие изменения аппетита.
Кроме физических симптомов, появляются и психологические эмоциональное истощение, повышенная тревожность, раздражительность, панические атаки, катастрофическое мышление. Психологиня отмечает: это нормальные реакции организма на перегрузку, но их не следует оставлять без внимания.
Как успокоиться в моменте, когда "накрывает"
Начинать следует с дыхания. Один из самых эффективных способов, по словам Клинец:
"Сделайте медленный глубокий вдох. Задержите дыхание на два счета, после чего медленно выдыхайте, сжимая губы, словно через трубочку. Повторяйте 10-30 раз или до ощущения облегчения".
Такие дыхательные упражнения полезно практиковать регулярно перед сном или после пробуждения.
Техники заземления: как "вернуться" в реальность
Еще один эффективный метод – заземление. Психологиня советует сосредоточиться на физических ощущениях:
температуре в ногах;
движении грудной клетки;
напряжении или расслаблении мышц;
пульсации в лице или шее.
Помогают также плавные телодвижения, сжатие и разжимание кулаков или пальцев ног – это позволяет почувствовать разницу между напряжением и расслаблением.
Кроме того, полезно переключать внимание на внешний мир: замечать цвета, звуки, запахи, вокруг текстуры. Такой подход снижает интенсивность внутренних переживаний.
Что делать во время панической атаки
Паническая атака – это внезапный приступ сильного страха, сопровождающийся физическими симптомами: учащенным сердцебиением, дрожью, удушьем, головокружением, тошнотой или ощущением нереальности.
"Важно помнить, что паническая атака не смертельная и она всегда проходит", - подчеркивает психологиня.
В таких ситуациях помогают:
контроль дыхания (дыхание "квадратом" или удлиненный выдох);
техника 5-4-3-2-1, переключающая внимание на внешние ощущения;
физические стимулы – холодная вода, мятная жвачка, мышечная релаксация.
"Сильно сожмите кулаки на несколько секунд, а затем резко расслабьте - почувствуйте разницу", - советует эксперт.
Как снять сильный стресс за 5 минут
Одной из самых эффективных техник остается дыхание животом. Оно помогает снизить напряжение, стабилизировать сердцебиение и успокоить нервную систему.
Психологиня советует выполнять упражнение 5–10 минут, сосредотачиваясь на ритме дыхания и воображая, как вместе с выдохом выходит напряжение.
Почему важна регулярность
Татьяна Клинец отмечает: эффект от техник появляется не мгновенно, если использовать эпизодически.
"Я рекомендую выполнять мышечную релаксацию каждый день, идеально - перед сном. Уже через две недели регулярной практики можно заметить положительные изменения".
Регулярная работа со стрессом помогает не только быстрее успокаиваться, но и предотвращать серьезные последствия для здоровья.