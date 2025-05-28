Электронное направление от семейного врача

Реклама

Согласно обновлениям в системе здравоохранения Украины, вступившим в силу в 2025 году, произошло сокращение перечня медицинских обследований, на которые семейные врачи могут выдавать направления. Об этом сообщила руководительница Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак.

Ранее после реформы медицинской отрасли семейные врачи имели значительно более широкие полномочия в выписывании направлений на различные диагностические процедуры. Однако в текущем году НСЗУ пересмотрела правила маршрутизации пациентов с целью оптимизации использования медицинских ресурсов и улучшения качества диагностики.

По словам Натальи Гусак, если раньше семейный врач мог направить пациента на такие обследования, как ультразвуковое исследование (УЗИ), рентген, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ), то теперь их полномочия в этом вопросе существенно ограничены.

Реклама

В настоящее время семейные врачи могут выдавать направления только на следующие виды обследований:

Ультразвуковые исследования (УЗИ). органов брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря и другие.

Рентгенологические исследования. органов грудной клетки, конечностей.

Холтеровское мониторирование. для контроля работы сердца в течение суток.

Эндоскопические исследования. пищеводно-желудочно-кишечного тракта, дыхательной, урологической и гинекологической систем.

Базовые лабораторные анализы.

Важно отметить, что все эти обследования покрываются Национальной службой здоровья Украины в рамках пакета медицинских услуг «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

В то же время семейные врачи больше не имеют права выдавать направления на такие сложные диагностические процедуры, как:

Магнитно-резонансная томография (МРТ).

Компьютерная томография (КТ).

Некоторые расширенные лабораторные анализы.

Спирометрия – исследование функции внешнего дыхания (проверка работы легких).

Теперь направление на эти более сложные исследования может выдать исключительно врач-специалист узкого профиля, который непосредственно занимается лечением конкретного заболевания пациента.

Реклама

По замыслу НСЗУ, такие изменения должны способствовать упорядочению процесса направления пациентов на диагностику, предотвратить дублирование обследований и уменьшить количество случаев необоснованного назначения диагностических процедур.

Несмотря на новые правила, сейчас НСЗУ технически не блокирует возможность создания направлений семейными врачами на запрещенные виды исследований. Однако Наталья Гусак подчеркнула, что обследования, которые будут назначены с нарушением установленного порядка, не будут оплачены государством.

НСЗУ призывает пациентов обращаться к своему семейному врачу для получения консультации по поводу необходимости тех или иных обследований. В случае необходимости семейный врач направит пациента к соответствующему специалисту, который сможет выдать направление на более сложные диагностические процедуры при медицинских показаниях.