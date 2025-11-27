Медленный метаболизм — миф?: ученые объяснили, почему одни худеют быстрее

Метаболизм / © ТСН.ua

Мы часто слышим фразы типа: "Я быстро набираю вес - у меня медленный метаболизм" или "Я ем все и не толстею".

Но что действительно скрывается за этими словами — рассказывает ТСН.ua.

Что такое метаболизм

Метаболизм – это сложные химические процессы в организме, которые превращают пищу в энергию. Он работает постоянно: даже во время сна или покоя организм тратит энергию на дыхание, пищеварение, работу внутренних органов и восстановление клеток.

Каждый человек имеет базальный обмен веществ (BMR) – минимальное количество калорий, необходимое для поддержания жизнедеятельности. BMR зависит от возраста, пола, роста, веса и уровня физической активности. В интернете есть калькуляторы, которые помогают приблизительно оценить этот показатель, но он всегда индивидуален.

Влияет ли метаболизм на вес

Многие считают, что медленный метаболизм — причина лишних килограммов. На самом деле, метаболизм пытается сбалансировать энергию, которую мы потребляем и тратим.

Понятие "быстрый" или "медленный" метаболизм существует технически: некоторые люди сжигают больше калорий в покое. Но это не значит, что они не набирают вес. Напротив, люди с избыточным весом часто имеют ускоренный метаболизм, потому что организму нужно больше энергии для поддержания жизненных функций.

Болезни, влияющие на метаболизм

Эндокринные нарушения могут изменять скорость обмена веществ. Например:

Тиреоидит Хашимото – щитовидная железа производит меньше гормонов → метаболизм замедляется.

Болезнь Грейвса – чрезмерная продукция гормонов → метаболизм ускоряется.

Как улучшить метаболизм

Важно вести здоровый образ жизни:

регулярно питаться и не голодать;

отдавать предпочтение фруктам, овощам, сложным углеводам и белку;

избегать трансжиров и чрезмерно обработанной пищи;

заниматься силовыми упражнениями;

пить достаточно воды;

спать 7–9 часов в день.

Метаболизм – это не магия, а сложная работа организма. Его скорость может быть поддержана и оптимизирована правильным питанием, физической активностью и здоровым сном.

