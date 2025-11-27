- Дата публикации
Медленный метаболизм — миф?: ученые объяснили, почему одни худеют быстрее
Узнайте, что такое метаболизм, как он влияет на вес и можно ли его ускорить. Советы по питанию, физическим упражнениям и здоровому сну для эффективного обмена веществ.
Мы часто слышим фразы типа: "Я быстро набираю вес - у меня медленный метаболизм" или "Я ем все и не толстею".
Но что действительно скрывается за этими словами — рассказывает ТСН.ua.
Что такое метаболизм
Метаболизм – это сложные химические процессы в организме, которые превращают пищу в энергию. Он работает постоянно: даже во время сна или покоя организм тратит энергию на дыхание, пищеварение, работу внутренних органов и восстановление клеток.
Каждый человек имеет базальный обмен веществ (BMR) – минимальное количество калорий, необходимое для поддержания жизнедеятельности. BMR зависит от возраста, пола, роста, веса и уровня физической активности. В интернете есть калькуляторы, которые помогают приблизительно оценить этот показатель, но он всегда индивидуален.
Влияет ли метаболизм на вес
Многие считают, что медленный метаболизм — причина лишних килограммов. На самом деле, метаболизм пытается сбалансировать энергию, которую мы потребляем и тратим.
Понятие "быстрый" или "медленный" метаболизм существует технически: некоторые люди сжигают больше калорий в покое. Но это не значит, что они не набирают вес. Напротив, люди с избыточным весом часто имеют ускоренный метаболизм, потому что организму нужно больше энергии для поддержания жизненных функций.
Болезни, влияющие на метаболизм
Эндокринные нарушения могут изменять скорость обмена веществ. Например:
Тиреоидит Хашимото – щитовидная железа производит меньше гормонов → метаболизм замедляется.
Болезнь Грейвса – чрезмерная продукция гормонов → метаболизм ускоряется.
Как улучшить метаболизм
Важно вести здоровый образ жизни:
регулярно питаться и не голодать;
отдавать предпочтение фруктам, овощам, сложным углеводам и белку;
избегать трансжиров и чрезмерно обработанной пищи;
заниматься силовыми упражнениями;
пить достаточно воды;
спать 7–9 часов в день.
Метаболизм – это не магия, а сложная работа организма. Его скорость может быть поддержана и оптимизирована правильным питанием, физической активностью и здоровым сном.
