Можно ли каждый день мыть голову и вредит ли это волосам: ответ врача

Можно ли каждый день мыть голову / © unsplash.com

Уход за волосами — важная часть личной гигиены каждого человека. Однако споры, как часто нужно мыть голову и можно ли мыть волосы ежедневно, до сих пор идут в Сети.

Действительно ли частое мытье вредит волосам и может ли провоцировать его выпадение, рассказала врач-трихолог Оксана Варламова в интервью «РБК-Украина».

Она пояснила, что волосы состоят из двух частей: живой (луковицы) и неживой — полотна волоса. Соответственно и уход за ними разнится. Врач советует выбирать шампуни по типу кожи головы.

«Она жива и может изменяться. Кожа — это гормонозависимый орган, и она тоже меняется. Поэтому шампунь — это о гигиене кожи головы», — рассказывает эксперт.

Как узнать, что нужно мыть голову

Варламова объясняет, что наш организм сам имеет ответ на эти вопросы и посылает мозгу ответные сигналы.

«Когда впервые потянулась рука почесать голову, это первый триггер. У нас на коже микробиом, микрофлора. Когда она находится в балансе, это здоровая кожа. Это гидролипидная мантия, это наша защита, это наш иммунитет. Как только начинает что-то колонизироваться, нам всегда будут рецепторы давать в мозг сигнал, и это будет в виде чесаний, покраснений», — пояснила она.

По ее словам, раз в неделю мыть голову — это тоже не очень хорошо. Можно мыть каждый день, но это должен быть правильный шампунь, отмечает эксперт.

«Если ежедневно моете голову, есть склонность к жирности, и нуждается в этом, это должен быть себорегулирующий шампунь, который будет домывать, успокаивать сальный секрет», — подытожила Варламова.

