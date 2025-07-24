Мужчине ампутировали пенис из-за опасного тренда

Мужу ампутировали пенис после «процедур»

Реклама

Все больше мужчин обращаются к врачам из-за опасных последствий «быстрых» косметических процедур. Особенно опасна мода на инъекции ботокса или филеров в пенис в нелегальных клиниках Глазго. Мужчины надеются вылечить эректильную дисфункцию или увеличить орган, но в результате получают серьезные осложнения, часто требующие срочной медицинской помощи. В одном из таких ужасающих случаев пациенту даже пришлось ампутировать пенис.

Об этом пишет Mirror.

Рост числа пациентов в больницах

В течение последних месяцев Королевская больница Александры в Пейсле отмечает наплыв пациентов с подобными проблемами. Источник в NHS сообщил о случае, когда пациент обратился в отделение неотложной помощи после того, как ему ввели вазелиноподобное вещество в пенис.

Реклама

«Побочные эффекты были настолько серьезными, что ему ампутировали пенис», — рассказал источник.

Также был зафиксирован случай с мужчиной около 30 лет, у которого после инъекции ботокса в пенис развилась очень сильная реакция.

«Количество пациентов-мужчин, которые обращаются к нам с подобными проблемами, вызванными неудачными эстетическими процедурами, растет», — добавили в NHS.

Опасность «временных клиник»

По всему Глазго появляются «временные клиники», предлагающие новые методы лечения без должной регулировки.

Реклама

«Есть дневные клиники, где нерегулируемые люди предлагают новые методы лечения, а затем оставляют клиентов разбираться с последствиями», — отмечают в NHS.

Мужчины, которые обращаются за помощью из-за побочных эффектов, свидетельствуют, что возле этих «дневных клиник» часто стоят очереди. Медицинские эксперты подтверждают, что ботокс может применяться для лечения эректильной дисфункции путем расслабления мышц и улучшения кровотока. А филеры могут использоваться для восстановления объема.

Эти процедуры набирают популярность в Великобритании, часто благодаря влиянию социальных сетей, которые могут быть благодатной почвой для недобросовестных специалистов. К примеру, одна из клиник в Глазго предлагает увеличение пениса с помощью филеров по цене от 950 фунтов.

Доктор Бен Тейлор-Дэвис, управляющий клиникой Стокбридж в Эдинбурге и работающий врачом отделения неотложной помощи, рассказал, что его клинике недавно предлагали помещение для проведения процедур на гениталиях, но он отказал.

Реклама

«Я с ужасом слышу, что происходит с пациентами-мужчинами, которые обращаются в «ложные клиники», но я не удивлен. Очень мало врачей-специалистов могут проводить косметические инъекционные процедуры на мужских гениталиях. Это не та процедура, которую я бы когда-либо рекомендовал пациенту, даже если вы обратитесь к специалисту, не говоря уже о временной клинике. Инъекции в эти участки несут высокий риск инфицирования и могут привести к смерти. Это еще один пример опасности, с которой сталкивается общественность из-за отсутствия регулирования в эстетике», — сказал он.

Пластический хирург доктор Даррен МакКеон предупредил, что инъекционное лечение не является «быстрым решением». Он добавил:

«Эти процедуры для мужчин очень популярны благодаря развитию социальных сетей. Многие специалисты, продвигающие эти процедуры на таких платформах как TikTok, создают впечатление, что быстро увеличить длину и обхват пениса очень легко. Мужчинам нужно понимать, что это не быстрое решение, и у них мало шансов на успех. Реальность такова, что пациенты столкнутся с проблемами со здоровьем. Если мужчина рассматривает возможность проведения процедуры на пенисе, ему всегда следует обратиться за консультацией к урологу-хирургу».

Потребность в регулировании

Рост количества случаев, вызванных подпольным ботоксом, уже создает дополнительную нагрузку на отделения неотложной помощи больниц. В ответ на это Агентство по улучшению здравоохранения Шотландии получило задачу ввести регуляторную базу для косметической хирургии.

Реклама

Частные клиники должны быть зарегистрированы в уполномоченном органе; сейчас по всей Шотландии насчитывается более 500 зарегистрированных и регулируемых клиник. Представитель организации «Healthcare Improvement Scotland» заявил:

«Косметическая процедура — это серьезное начинание, к которому следует приступать только с должным учетом реальных рисков для здоровья и безопасности человека. Мы призываем всех, кто хочет пройти косметические процедуры, подумать о своем здоровье и благополучии, а также доверить свою заботу профессионалам с соответствующей подготовкой и опытом, которым они могут доверить свое благополучие. Прежде чем проходить процедуры, всегда следует проверять, зарегистрирована ли клиника в Healthcare Improvement Scotland».

Напомним, мужское здоровье — тема, окутанная многочисленными мифами и ложными представлениями. Действительно ли уролога стоит посещать только при наличии жалоб, действительно ли потенция снижается ежегодно после 40 лет — и еще на многие вопросы попробуем ответить.