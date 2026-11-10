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Мясо будет таять во рту: всего один фрукт за 20 минут сделает его невероятно нежным
Киви делает мясо таким нежным, что оно тает во рту. Это занимает всего 20 минут.
Жесткое сухое мясо может действительно испортить настроение, особенно когда вы планируете поделиться им с близким человеком или приготовить себе вкусное блюдо. Различные маринады могут помочь, но киви действительно творит чудеса. Просто разомните фрукт, обваляйте мясо в нем и оставьте на 20 минут. Нож не нужен.
Об этом пишет Teraz Gotuje.
Как киви смягчает мясо
Когда дело доходит до маринования мяса для запекания, жарки и гриля, в зависимости от возможности и желаемого эффекта, используют различные маринады – влажные и сухие. Часто используют классический рассол, иногда просто сбрызгивают его готовой смесью для свинины или курицы, а иногда натирают медом, чесноком и горчицей или комбинируют несколько специй, создавая совершенно новый, оригинальный маринад.
Также часто используют фрукты в маринадах. Чаще это лимон или просто лимонный сок, но можно использовать также яблоки, апельсины или инжир. Но думал ли кто-нибудь о мариновании мяса в киви?
Оказывается, что киви, этот вкусный, освежающий и немного вяжущий фрукт с характерной шерстью, содержит актинидины, химические соединения, которые расщепляют белки в мясе. Это смягчает мясо, делает его нежным, хрупким, оно быстрее нагревается во время запекания или жарки. Вот почему мясо, маринованное в киви, нежное и сочное.
Однако есть один нюанс – если оставить мясо в маринаде из киви слишком долго, оно, по всей вероятности, потеряет свою текстуру и станет слишком мягким. Оптимальное время маринования мяса в киви составляет 20-40 минут в зависимости от вида и размера куска.
Какие виды мяса лучше всего подавать с маринадом из киви
Маринад из киви действительно творит чудеса, но не каждое мясо нуждается в таких чудесах. Если у вас нежная курица или индейка или вы хотите приготовить жареную цесарку, перепелку или какую-нибудь вкусную рыбу на гриле или сковороде, маринад из киви будет не лучшим выбором.
Это мясо нежное и не имеет такой же плотной текстуры, как свинина, поэтому с ним легко переборщить. Подобная реакция может возникнуть с курицей, маринованной в киви, как и с севичем (где сок лайма отвечает за эффект «сухого приготовления»), особенно если оставить мясо в маринаде дольше 20 минут.
Свинину лучше всего мариновать в киви. После маринования можно запекать, жарить или готовить на гриле. Целая свиная шея и вырезка особенно хорошо маринуются, а затем запекаются в духовке – свиная вырезка получается мягкой и нежной, чего не всегда легко достичь. Ребрышки, маринованные в киви, также имеют отличный вкус, как и кусочки свиной шеи, жареные как стейки или приготовленные на гриле.
А если уж речь зашла о стейках, то маринад из киви тоже отлично подходит для приготовления говяжьих стейков. Лучше всего мариновать, а затем жарить ростбиф или антрекот, но также можно использовать бедро, шею или круглый стейк. Однако с говядиной стоит немного увеличить время маринования киви – час является оптимальным временем.
Что выбрать для запекания и жарки
Киви отличный, но это не единственное хорошее средство для смягчения мяса. Ананас также работает аналогично, как отмечено во многих азиатских рецептах. Лимон и другие цитрусовые также идеально подходят для маринования птицы, рыбы и морепродуктов, таких как кальмары, креветки или осьминоги.
Однако молочные продукты творят чудеса для смягчения мяса. Свиные отбивные, вымоченные в молоке, гораздо более нежные и сочные, или шашлычки, маринованные в йогурте. Маринование курицы или свинины в йогурте, пахте или кефире почти всегда гарантирует идеальный вкус и текстуру.
В отличие от маринования в киви, вам не нужно смотреть на часы, чтобы увидеть, маринуется ли мясо на несколько минут дольше. Маринование в молочных продуктах не так сильно влияет на вкус, поэтому хорошей идеей будет сочетать йогурт или пахту, например, с чесноком, сладкой и острой паприкой или карри.
Мясо, маринованное в молочных продуктах, отлично подходит для жарки (например, свиные отбивные, шницели или индюшачьи котлеты), а также для запекания, тушения и грилления. Однако перед приготовлением рекомендуется осторожно удалить маринад (но не вытирать его полностью), чтобы предотвратить пригорание остатков.
Напомним, что сделать панированное мясо значительно более хрустящим можно с помощью простой замены одного ингредиента. Вместо традиционной пшеничной муки опытные повара советуют использовать кукурузный крахмал. Он помогает сформировать более тонкую и хрусткую корочку во время жарки, не изменяя привычного способа приготовления мяса.