Киви делает мясо нежнее / © www.freepik.com/free-photo

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Жесткое сухое мясо может действительно испортить настроение, особенно когда вы планируете поделиться им с близким человеком или приготовить себе вкусное блюдо. Различные маринады могут помочь, но киви действительно творит чудеса. Просто разомните фрукт, обваляйте мясо в нем и оставьте на 20 минут. Нож не нужен.

Об этом пишет Teraz Gotuje.

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Как киви смягчает мясо

Когда дело доходит до маринования мяса для запекания, жарки и гриля, в зависимости от возможности и желаемого эффекта, используют различные маринады – влажные и сухие. Часто используют классический рассол, иногда просто сбрызгивают его готовой смесью для свинины или курицы, а иногда натирают медом, чесноком и горчицей или комбинируют несколько специй, создавая совершенно новый, оригинальный маринад.

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Также часто используют фрукты в маринадах. Чаще это лимон или просто лимонный сок, но можно использовать также яблоки, апельсины или инжир. Но думал ли кто-нибудь о мариновании мяса в киви?

Оказывается, что киви, этот вкусный, освежающий и немного вяжущий фрукт с характерной шерстью, содержит актинидины, химические соединения, которые расщепляют белки в мясе. Это смягчает мясо, делает его нежным, хрупким, оно быстрее нагревается во время запекания или жарки. Вот почему мясо, маринованное в киви, нежное и сочное.

Однако есть один нюанс – если оставить мясо в маринаде из киви слишком долго, оно, по всей вероятности, потеряет свою текстуру и станет слишком мягким. Оптимальное время маринования мяса в киви составляет 20-40 минут в зависимости от вида и размера куска.

Какие виды мяса лучше всего подавать с маринадом из киви

Маринад из киви действительно творит чудеса, но не каждое мясо нуждается в таких чудесах. Если у вас нежная курица или индейка или вы хотите приготовить жареную цесарку, перепелку или какую-нибудь вкусную рыбу на гриле или сковороде, маринад из киви будет не лучшим выбором.

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Это мясо нежное и не имеет такой же плотной текстуры, как свинина, поэтому с ним легко переборщить. Подобная реакция может возникнуть с курицей, маринованной в киви, как и с севичем (где сок лайма отвечает за эффект «сухого приготовления»), особенно если оставить мясо в маринаде дольше 20 минут.

Свинину лучше всего мариновать в киви. После маринования можно запекать, жарить или готовить на гриле. Целая свиная шея и вырезка особенно хорошо маринуются, а затем запекаются в духовке – свиная вырезка получается мягкой и нежной, чего не всегда легко достичь. Ребрышки, маринованные в киви, также имеют отличный вкус, как и кусочки свиной шеи, жареные как стейки или приготовленные на гриле.

А если уж речь зашла о стейках, то маринад из киви тоже отлично подходит для приготовления говяжьих стейков. Лучше всего мариновать, а затем жарить ростбиф или антрекот, но также можно использовать бедро, шею или круглый стейк. Однако с говядиной стоит немного увеличить время маринования киви – час является оптимальным временем.

Что выбрать для запекания и жарки

Киви отличный, но это не единственное хорошее средство для смягчения мяса. Ананас также работает аналогично, как отмечено во многих азиатских рецептах. Лимон и другие цитрусовые также идеально подходят для маринования птицы, рыбы и морепродуктов, таких как кальмары, креветки или осьминоги.

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Однако молочные продукты творят чудеса для смягчения мяса. Свиные отбивные, вымоченные в молоке, гораздо более нежные и сочные, или шашлычки, маринованные в йогурте. Маринование курицы или свинины в йогурте, пахте или кефире почти всегда гарантирует идеальный вкус и текстуру.

В отличие от маринования в киви, вам не нужно смотреть на часы, чтобы увидеть, маринуется ли мясо на несколько минут дольше. Маринование в молочных продуктах не так сильно влияет на вкус, поэтому хорошей идеей будет сочетать йогурт или пахту, например, с чесноком, сладкой и острой паприкой или карри.

Мясо, маринованное в молочных продуктах, отлично подходит для жарки (например, свиные отбивные, шницели или индюшачьи котлеты), а также для запекания, тушения и грилления. Однако перед приготовлением рекомендуется осторожно удалить маринад (но не вытирать его полностью), чтобы предотвратить пригорание остатков.

Напомним, что сделать панированное мясо значительно более хрустящим можно с помощью простой замены одного ингредиента. Вместо традиционной пшеничной муки опытные повара советуют использовать кукурузный крахмал. Он помогает сформировать более тонкую и хрусткую корочку во время жарки, не изменяя привычного способа приготовления мяса.

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