Наставничество в бизнесе: как формировать сильные команды

Одним из таких инструментов стало наставничество — система, которая не только обучает, но формирует культуру поддержки, ответственности и командной работы.

Истоки наставничества в БаДМ

История наставничества у фармдистрибьютора БаДМ, который обеспечивает лекарствами свыше 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей территории Украины, началась еще в 2012 году. «Мне посчастливилось прийти в компанию именно в этот период. Я была сборщицей медикаментов, и мое сотрудничество с тренером (теперь - наставник) оставило очень теплые воспоминания», — вспоминает Наталья Титаренко, наставница на СП в городе Днепр.

Для фармацевтического дистрибьютора чрезвычайно важно иметь квалифицированный и ответственный персонал, ведь от точности и слаженности его работы зависит здоровье миллионов людей. Именно поэтому компания БаДМ уделяет особое внимание системе наставничества на аптечных складах как ключевому инструменту подготовки новых сотрудников.

"Когда новые работники получают качественное обучение с первых дней, они быстрее входят в рабочий ритм и работают с меньшим количеством ошибок, что повышает эффективность всего коллектива", — говорит Владимир Горобец, руководитель програми наставничества в БаДМ.

Как это работает на практике: опыт компании БаДМ

Система наставничества функционирует в БаДМ свыше 10 лет

Наставник сопровождает новичка, проводит обучение, знакомит с правилами работы, техникой безопасности, стандартами качества. Он также помогает адаптироваться в коллективе, исправляет ошибки и дает дельные советы.

Особое внимание от наставников уделяется не только новеньким, но и опытным работникам: они помогают сотрудникам постоянно улучшать навыки и избегать ошибок.

Каким должен быть настоящий наставник?

"Поскольку наставник помогает новому работнику в адаптации, обучении и даже в поддержке эмоционального состояния, он должен обладать высокими профессиональными навыками, иметь терпение, чувство такта, владеть приемами коммуникации и высокой самоорганизации, вызывать уважение и уметь заинтересовать новичка", — делится Оксана Рокитовская, наставница на СП в городе Львов.

Ошибки новых работников на начальном этапе неизбежны, и наставник должен уметь быстро реагировать, не демотивируя людей. От сборщиков, упаковщиков, контролеров и расстановщиков напрямую зависит корректная дистрибуция лекарств. В БаДМ с особым вниманием относятся к личным качествам наставников, чтобы они могли быстро и качественно наладить коммуникацию и обучение с новичками и персоналом.

«Интересно, что иногда на склад приходят работать семьями. Здесь нужна особая деликатность, но это и есть самое большое сокровище в нашем опыте», — добавляет Наталья Титаренко.

Наставничество как стратегический инструмент

Благодаря наставничеству новые сотрудники быстрее входят в рабочий ритм, лучше понимают процессы, меньше ошибаются и чувствуют себя уверенно. Это позволяет снизить уровень стресса, повысить мотивацию и сформировать доверие к компании. Работники видят, что их поддерживают, что их развитие — это приоритет, и это укрепляет желание оставаться в команде надолго.

"БаДМ рассматривает наставничество как стратегический инструмент, который не только улучшает внутренний климат, но и повышает общую продуктивность. Это инвестиция в людей, которая возвращается в виде лояльности, профессионализма и стабильности команды", — отмечает Дмитрий Бабенко, и.о. генерального директора ООО "БаДМ".