Не гены и не деньги: 96-летний медик объяснил, что действительно продлевает жизнь
Американский офтальмолог Айра Элиасоф работал до 92 лет и даже в 96 сохраняет энергию. Он рассказал, как низкожировая диета, любовь к работе и домашний любимец помогли ему прожить долгую и активную жизнь.
Доктор Айра Элиасоф из США проработал офтальмологом более 70 лет и ушел на пенсию только в 92. Сегодня ему 96, и он сохраняет ясный ум, энергию и оптимизм.
Об этом говорится в Business Insider.
По словам врача, ключ к долгой жизни – это любовь к своему делу, низкожировая диета и забота о ментальном здоровье. "Единственная настоящая чрезвычайная ситуация – это пожар в доме. Все остальное может подождать", – говорит он.
Элиасоф с детства придерживался правил питания, заложенных отцом, известным медиком, разработавшим кислородную палатку в 1921 году. Его ежедневный рацион – это белковые продукты, овощи, минимум сладкого. Если хочется десертов – только в небольших количествах. Также он принимает витамины С, В12 и фолиевую кислоту.
После ухода на пенсию врач посвятил время живописи, путешествиям и общению с родными и друзьями. Он убежден, что поддержка семьи и социальные связи имеют не меньшее значение для долголетия, чем питание или физическая активность.
Еще один его "рецепт счастья" - кот по имени Бандит, который он завел после операции 2015 года. "Мне не нужен психиатр, у меня есть Бандит", - шутит Элиасоф.