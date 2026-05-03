Не только фастфуд: кардиолог назвал пищу, бьющую по сердцу и метаболизму

Врач-кардиолог с более чем 25-летним опытом Джереми Лондон предупредил об опасности ультрапереработанных продуктов. По его словам, такая еда может оказывать серьезное влияние на здоровье и повышать риск преждевременной смерти.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

Кардиохирург Джереми Лондон, сам перенесший инфаркт в 2022 году, заявил, что современный рацион напрямую влияет на то, как организм будет работать в будущем. Одной из главных угроз он назвал ультрапереработанные продукты – промышленно изготовленную пищу с большим количеством добавок, искусственных ингредиентов и минимальной питательной ценностью.

"Ультрапереработанные продукты - это промышленно изготовленные брендированные пищевые товары из ингредиентов, которые преимущественно предназначены исключительно для промышленного использования", - пояснил врач.

По словам Лондона, такие продукты создают, прежде всего, для удобства, длительного хранения, насыщенного вкуса и коммерческой выгоды.

"Ваша бабушка не нашла бы таких продуктов на своей кухне", - добавил кардиолог.

К таким продуктам он относит фасованные снеки, готовые замороженные блюда, фастфуд, протеиновые батончики с добавками, а также пищу с высоким содержанием кукурузного сиропа, гидрогенизированных масел, модифицированного крахмала, искусственных ароматизаторов, красителей и эмульгаторов.

Кардиолог ссылается на исследования, согласно которым каждое увеличение доли ультрапереработанных продуктов в рационе на 10% связывают с повышением риска смертности на 10%.

«Чем длиннее срок годности, тем короче ваша жизнь», — заявил Лондон.

Он отметил, что такая пища может нарушать обмен глюкозы, повышать уровень гликированного гемоглобина и триглицеридов, усиливать воспаление в организме и отрицательно влиять на микробиом кишечника.

Британский врач Крис ван Туллекен также называет ультрапереработанную пищу серьезной угрозой. По его словам, она уже «обегала табак как главную причину преждевременной смерти на планете».

В то же время, специалисты советуют не просто резко запрещать себе такие продукты, а внимательнее относиться к составу. Ван Туллекен советует читать список ингредиентов во время еды – это, по его словам, помогает лучше осознать, что человек потребляет.

Старшая диетология Британского фонда сердца Виктория Тейлор рекомендует ориентироваться на средиземноморский тип питания. Он предусматривает больше минимально обработанных продуктов: овощей, фруктов, рыбы, орехов, семян, бобовых, чечевицы и цельнозерновых.

По ее словам, такая диета в сочетании с регулярной физической активностью и отказом от курения помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

