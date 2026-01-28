Не только лимоны: какие продукты добавить в меню во время сезона гриппа

Лучшая защита от простуды и гриппа формируется на кухне, и это не только цитрусовые. / © Freepik

Иммунная система – это не один орган, а целая армия, которая постоянно ведет войну с вирусами и бактериями. Как любая армия, она нуждается в качественном обеспечении. Эксперты утверждают, что дефицит даже одного нутриента может пробить "броню" организма.

О стратегии питания на февраль говорится в публикации на сайте Гарвардской школы общественного здоровья.

Начните с кишечника: пробиотики и пребиотики

Ученые Гарварда напоминают поразительный факт: около 70% нашей иммунной системы сосредоточено именно в кишечнике. Микробиом действует как барьер для инфекций. Чтобы поддержать полезные бактерии, требуются две группы продуктов:

Пробиотики (содержащие живые бактерии). Лучший и самый дешевый вариант в феврале – квашеная капуста . Также подойдут кефир и натуральный йогурт . Пребиотики (пища для микробов). Это клетчатка, которой «питается» наш микробиом. Зимой ее источниками являются лук, чеснок и каши из цельного зерна .

Главные защитники: цинк и селен

По данным Гарварда, дефицит именно цинка и селена существенно ослабляет способность организма бороться с вирусами. Но вам не обязательно покупать дорогие добавки в аптеке – достаточно добавить в рацион:

тыквенные семена (чемпион по содержанию цинка);

мясо птицы и красное мясо (в умеренных количествах);

яйца и бобовые (фасоль, чечевица).

Витамин C: не только в цитрусовых

Витамин C стимулирует образование антител. Хотя мы привыкли полагаться на лимоны, в феврале гораздо более эффективными источниками являются:

замороженные ягоды (смородина);

отвар шиповника;

обычная капуста (особенно в сочетании с растительным маслом).

Витамин D и солнечная голодание

Зимой мы критически недополучаем ультрафиолет, бьющий по защитным силам организма. Гарвардские врачи советуют компенсировать это из-за еды.

В вашем меню дважды в неделю должна быть жирная рыба (селедка, скумбрия, лосось). Также источником витамина D являются яичные желтки .

Осторожно с добавками

Эксперты предостерегают от бесконтрольного приёма аптечных витаминов в больших дозах. К примеру, избыток цинка может, напротив, подавлять иммунную функцию.

«Лучше получать витамины из пищи, а не из таблеток», – советуют в Гарварде.

Ученые отмечают, что пища содержит сложный комплекс веществ, которые помогают друг другу усваиваться, чего не может воспроизвести ни одна таблетка.

