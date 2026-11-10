Когда чешется кожа головы, многие люди сразу думают о перхоти / © Credits

Реклама

Зуд кожи головы – одна из самых распространенных жалоб, которую многие долго не воспринимают серьезно. Полагают, что, возможно, слишком долго мыли волосы, не смывали шампунь должным образом, или кожа просто сухая. Часто объяснение простое, но иногда это может быть совсем другое.

Об этом пишет Egészségkalauz.

Реклама

Зуд сам по себе не болезнь, а скорее сигнал. Кожа головы пытается сигнализировать о том, что что-то раздражает, пересыхает или воспламеняется. Очень полезно в выявлении причины, если вы наблюдаете, когда началась жалоба, как часто она возникает, и сопровождается ли она шелушением, покраснением, похожими на акне высыпаниями или даже выпадением волос.

Реклама

Перхоть – одна из самых распространенных причин

Когда чешется кожа головы, многие сразу думают о перхоти. Это не случайно, ведь перхоть часто сопровождается зудом, шелушением и неприятным чувством стянутости.

В этом случае в волосах, на плечах или на одежде могут появиться мелкие белые или желтоватые чешуйки. Кожа головы может быть более сухой, но также и более жирной. Поэтому не всегда правда, что перхоть является просто следствием обезвоживания.

Также возможно, что кто-то начинает использовать все более сильные шампуни именно из-за перхоти, которая еще больше раздражает кожу. Это может легко создать замкнутый круг: чем больше чешется кожа головы, тем больше вы моете ее, и чем больше вы моете ее сильными средствами, тем чувствительнее она становится.

Сухая кожа головы

Сухую кожу головы и перхоть легко спутать, но это не обязательно одно и то же.

Реклама

Сухая кожа головы чаще вызывает мелкие, порошкообразные чешуйки, кожа может стать стянутой и чувствительной, а часто кожа на других частях тела более сухая. Это может быть особенно распространенным явлением зимой, когда горячий воздух высушивает кожу, но слишком горячий душ, частое мытье волос и горячие фены также могут усугубить ситуацию.

Если проблема действительно заключается в сухости, сильнейший шампунь против перхоти может не помочь. По сути он может еще больше высушить кожу головы.

Возможно, виноват шампунь

Также следует обратить внимание на то, когда зуд усиливается. Если он почти всегда возникает после мытья волос, возможно, одно из ваших средств по уходу за волосами раздражает кожу головы.

Не только шампунь может вызывать проблемы. Кондиционер, маска для волос, сухой шампунь, лак для волос, мусс для волос или другие средства для укладки также могут вызвать дискомфорт.

Реклама

На самом деле иногда это что-то простое: шампунь или кондиционер не были должным образом смыты. Если средство регулярно оставлять на коже головы, оно может спустя некоторое время вызвать раздражение, зуд и шелушение.

Если вы недавно перешли на новое средство по уходу за волосами, и симптомы начались вскоре после этого, следует на некоторое время прекратить использование нового продукта и посмотреть, улучшится ли ситуация.

Краска для волос

Если после окрашивания волос возникает зуд, следует обратить на это особое внимание.

Ингредиенты краски для волос могут раздражать кожу головы или вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. В этом случае может возникнуть не только зуд, но и чувство жжения, красноты, стянутости или даже отек.

Реакция не всегда развивается сразу. Она может стать заметна лишь через несколько часов или даже день-два.

Если после окрашивания волос кожа головы сильно покраснела, появились волдыри, лицо или область вокруг глаз набухли, это уже не просто раздражение, и может потребоваться медицинская помощь.

Появляются красные, чешуйчатые пятна

Зуд кожи головы может быть вызван разными заболеваниями кожи. Одним из них является себорейный дерматит, часто сопровождающийся жирным, желтовато-белым шелушением и покраснением. Это может появляться не только на коже головы, но и вокруг бровей, у носа или за ушами.

Если у вас есть чешуйчатые красные пятна не только на коже головы, но и на лице или вокруг ушей, следует обратиться к дерматологу.

Псориаз также может поражать кожу головы

Сначала псориаз может выглядеть как стойкая перхоть. Однако в этом случае обычно появляются более толстые, четко очерченные, беловатые или серебристые чешуйки. Кожа головы может очень чесаться, быть чувствительной и даже кровоточить от частого почесывания.

Псориаз не заразен и не развивается из-за того, что кто-то плохо ухаживает за своими волосами. Он часто появляется на других частях тела, таких как локти или колени.

Если зуд сопровождается выпадением волос

Выпадение волос пугает многих людей, особенно если чешется и кожа головы. Интенсивное почесывание может повредить сами волосы, но если волосы редеют участками, появляются поломанные волоски или кожа головы воспалена, шелушится или болит, на заднем плане может быть другая проблема.

Например, грибковая инфекция также может вызвать зуд, шелушение и выпадение волос. Это особенно распространенное явление у детей, но может встречаться и у взрослых.

Не стоит лечить такие инфекции на дому, поскольку соответствующая терапия зависит от того, что именно вызывает симптомы.

Вши не только для детей

Многие люди считают главные вши проблемой, поражающей только дошкольников или школьников, но они также могут поражать взрослых.

Зуд часто самый сильный на затылке и за ушами. На волосах также могут быть заметны мелкие, плотно приклеенные чешуйки. В отличие от перхоти, их нельзя просто стряхнуть или смахнуть с волос.

Частичное почесывание также может вызвать небольшие язвочки. Поэтому если вы чувствуете сильный, постоянный зуд, следует учесть эту возможность.

Если появились прыщевидные бугорки

Волосяные фолликулы на коже головы также могут воспламеняться. Это может привести к появлению маленьких, красных прищитовидных бугорков, которые могут чесаться или болеть. Иногда они могут быть гнойными, чувствительными или покрытыми корочками.

Чрезмерное потоотделение, жара под шляпой или шлемом, определенные средства для волос и различные инфекции могут способствовать их развитию.

Почему кожа головы может чесаться, даже если вы ничего на ней не видите

Это одна из самых странных ситуаций: ваша кожа головы может казаться абсолютно нормальной, но она постоянно чешется. В этом случае не обязательно должно быть видимое заболевание кожи. Нервные окончания кожи головы также могут стать более чувствительными, и вы можете ощущать зуд, покалывание или жжение без каких-либо видимых изменений кожи.

Стресс, усталость и повышенное нервное напряжение могут усугубить эти ощущения у некоторых людей. Однако это не означает, что весь зуд без видимой причины «просто нервный».

Если жалоба длится неделями или месяцами, обязательно следует обратиться к врачу.

Стресс может усилить зуд

Многие люди замечают, что чаще чешут кожу головы во время стресса. Стресс может сделать кожу более чувствительной, и почесывание может легко стать привычкой. Люди чешут кожу головы, потому что она чешется, но позже делают это почти не осознавая этого.

Это может создать замкнутый круг: зуд вызывает желание почесаться, почесывание раздражает кожу, а раздраженная кожа еще больше чешется.

Что можно сделать дома

Первый шаг – подумать, изменилось ли что-то недавно. Вы начали использовать новый шампунь? Вы чаще красите волосы? Вы чаще используете сухой шампунь? Вы чаще носите шапку? Вы моете волосы более горячей водой? Или вы моете волосы реже или гораздо чаще, чем раньше?

Если зуд начался после нового средства, попробуйте избегать его в течение нескольких недель. Используйте мягкий шампунь, тщательно промывайте волосы и избегайте горячей воды.

Не держите фен непосредственно возле кожи головы, особенно не на самом горячем режиме.

И самое главное: старайтесь не чесать кожу головы постоянно. Почесывание может обеспечить кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе оно может еще больше раздражить кожу.

Когда следует обратиться к врачу

Легкий зуд, который длится один-два дня, обычно не является причиной для беспокойства. Однако если жалоба длится неделями, становится все сильнее или регулярно повторяется, следует обратиться за помощью к дерматологу.

Особенно важно пройти обследование, если зуд сопровождается сильным покраснением, густым шелушением, выделениями, гнойными поражениями, болью или пятнистым выпадением волос.

Напомним, что перхоть может появляться по разным причинам, поэтому одинаковый уход за кожей головы подходит не всем. В одних случаях шелушение связано с сухостью и раздражением, в других – с чрезмерным выделением кожного сала.

Новости партнеров

Новости партнеров