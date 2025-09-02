Одно маленькое изменение в питании может замедлить старение

Исследователи из США обнаружили, что ограничение потребления аминокислоты изолейцина способно оказывать существенное влияние на процессы старения и улучшать состояние здоровья. Эксперимент показал, что у мышей, чей рацион содержал меньше изолейцина, продолжительность жизни выросла, а показатели здоровья улучшились.

Об этом говорится в материале Cell Metabolism.

Изолейцин – одна из трех незаменимых аминокислот с разветвленной цепью, которую организм человека не синтезирует самостоятельно. Она содержится в яйцах, молочных продуктах, мясе и соевом белке. Хотя эта аминокислота необходима для синтеза белков, чрезмерное ее потребление может иметь нежелательные последствия.

В эксперименте мышам предлагали разные типы диет: стандартную со всеми 20 аминокислотами, рацион с общим снижением уровня аминокислот и диету с пониженным содержанием только изолейцина. Начало исследования соответствовало примерно "30-летнему возрасту" человека.

Результаты поразили ученых: самцы мышей с ограничением изолейцина жили в среднем на 33% дольше, самки – на 7%. Кроме того, у них наблюдались лучшие показатели по 26 параметрам здоровья, включая уровень сахара в крови, массу тела, мышечную силу и выносливость. Животные реже страдали возрастными проблемами, такими как увеличение простаты, и имели более низкую вероятность развития опухолей.

Интересно, что при меньшем содержании изолейцина мыши потребляли больше калорий, но вместо набора веса активнее сжигали энергию, сохраняя стройность.

Ученые отмечают, что результаты эксперимента обнадеживающие, но переход к применению у людей нуждается в осторожности. Диета – сложная многокомпонентная система, и простое сокращение белковых продуктов может оказаться вредным. В будущем возможно создание фармацевтических препаратов, которые будут избирательно блокировать действие изолейцина, обеспечивая положительный эффект без риска дефицита белка.

Как подчеркнул эндокринолог Висконсинского университета Дадли Лемминг: "Обнадежительно видеть, что даже изменения в питании в среднем возрасте могут влиять не только на продолжительность, но и качество жизни".

Исследование подтверждает, что питание оказывает значительно большее влияние на процессы старения, чем простое потребление калорий и может открыть новые пути для продления здоровой жизни человека.