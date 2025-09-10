Опыт лаборатории CSD LAB в диагностике рака шейки матки: когда точность означает жизнь

Реклама

Рак шейки матки – один из самых распространенных онкологических диагнозов среди женщин в мире. Украина не исключение: ежегодно фиксируют около 3 000 новых случаев, то есть более 8 женщин каждый день.

Несмотря на агрессивность, это один из тех видов рака, которые можно обнаружить и успешно лечить. Решающую роль играет профилактика: регулярные визиты в гинеколог, вакцинация и точная лабораторная диагностика. Ведь чем раньше выявлена проблема, тем больше шансов на выздоровление.

Каждый третий онкологический диагноз в Украине устанавливается в CSD LAB . Здесь хорошо знают, что точность в медицине – это не только цифры, это всегда о жизни. В сети выполняют широкий спектр исследований для диагностики онкологических заболеваний.

Вместе со специалистами CSD LAB мы расскажем, как позаботиться о себе и не дать раку шансов.

Почему возникает рак шейки матки?

Практически все случаи этого заболевания связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), основной путь передачи которого – незащищенный половой контакт.

«Большинство типов ВПЧ безопасны, но есть и онкогенные — те, которые могут вызвать развитие рака. Вирус может годами оставаться в скрытой форме. Но под влиянием разных факторов – даже стресса – способен активизироваться», – объясняет Анастасия Якушина, врач-гинеколог CSD LAB.

Многие люди инфицируются ВПЧ, даже не догадываясь об этом: обычно вирус протекает бессимптомно. Однако в части он может сохраняться и со временем вызывать предраковые изменения клеток.

Риск также растет из-за таких факторов, как отсутствие надлежащих средств контрацепции, раннее начало интимной жизни или большое количество партнеров. Защититься можно простыми шагами: отказаться от сигарет и алкоголя, вести здоровый образ жизни и пользоваться контрацепцией.

Но наиболее эффективным способом защиты остается комбинация вакцинации и регулярных скринингов.

«Наличие ВПЧ еще не означает рак. У современной клинической и лабораторной медицины есть эффективные инструменты для раннего выявления изменений. Если женщины будут использовать эти возможности, риск развития рака шейки матки можно существенно снизить», — добавляет Анастасия Якушина.

Какие анализы нужно сдавать?

Если вы давно откладываете визит к гинекологу – самое время его совершить. Самый эффективный путь профилактики – раннее выявление изменений. Для этого применяют два основных метода:

ПАП-тест – выявляет патологические изменения в клетках шейки матки.

ВПЧ-тест определяет наличие инфекции, которая может быть причиной развития рака шейки матки.

На этом этапе решающее значение имеет выбор лаборатории. От точности и скорости результатов зависит, будут ли медицинские решения правильными и своевременными.

Более 20 000 врачей в Украине рекомендуют своим пациентам именно CSD LAB — крупнейшую патоморфологическую лабораторию Восточной Европы, которая работает рядом, в вашем городе. Доверие медиков основывается на многолетнем опыте и экспертизе специалистов. За каждым результатом стоит специалист экспертного уровня.

«Наши лаборатории снабжены самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Мы проводим ПАП-тест двумя способами – классическим и методом жидкостной цитологии , который является «золотым стандартом» скрининга» , – рассказывает Юрий Савва, заведующий отделом молекулярной диагностики инфекций CSD LAB.

Именно CSD LAB одной из первых частных лабораторий еще в 2013 году внедрила эту технологию и сделала ее доступной для женщин во всех регионах. Это явилось настоящим прорывом в повышении качества цитологической диагностики в Украине.

Еще одно направление, активно развивающее CSD LAB, — это ПЦР-диагностика ВПЧ . Она выявляет ДНК вируса даже в минимальных количествах.

«Мы применяем современную систему Cobas, которая определяет сразу 14 самых опасных штаммов ВПЧ. Ее главные преимущества – высокая чувствительность, полная автоматизация процесса и минимизация влияния «человеческого фактора», – поделился Юрий Савва.

К тому же, несколько видов анализов в CSD LAB можно сдать безвозмездно по Программе медицинских гарантий — достаточно иметь направление от врача.

Как правильно подготовиться к визиту в лабораторию?

По словам гинеколога Анастасии Якушиной , тесты следует сдавать только при отсутствии кровянистых выделений: оптимально – с 5-го дня цикла и не позднее, чем за 5 дней до следующей менструации.

Есть и другие правила:

за 2–3 дня отказаться от вагинальных препаратов,

за 14 дней - от антибиотиков,

накануне избегать половых контактов, спринцевания и ванн,

в день исследования не проводить интравагинальное УЗИ или кольпоскопию.

Как часто следует обследоваться?

По международным стандартам: с 21 года – ПАП-тест раз в 3 года, после 30 лет – сочетание ПАП-теста и теста на ВПЧ. Если результаты нормальные, врач может назначить повторное обследование раз в 5 лет.

Действительно ли вакцинация защищает?

Так, вакцинация вместе с регулярными обследованиями может практически полностью предотвратить развитие рака шейки матки.

«Лучше сделать прививку еще до начала половой жизни. Яркий пример носит Австралия: там вакцинировали всех детей до 12 лет. Такой шаг в сочетании с регулярными ВПЧ-скринингами, согласно прогнозам, поможет преодолеть рак шейки матки до 2030-х годов», — отмечают в CSD LAB.

Сегодня в Украине около 20% девочек 10-13 лет уже завершили курс вакцинации по трем дозам. Также в рамках государственных программ девочки-подростки могут получить прививки бесплатно.

Вакцинация рекомендована и взрослым, даже если определенные типы ВПЧ уже диагностированы. Носителями вируса могут быть и мужчины, поэтому прививка важна и для них: это снижает риск не только передачи ВПЧ женщинам, но и развития рака полости рта, горла, половых органов и ануса.

Привиться можно у своего врача или у семейного врача CSD LAB после подписания декларации. Кроме того, в отделениях лаборатории доступны консультации врачей-гинекологов, которые помогут во всем разобраться и дадут индивидуальные рекомендации по дальнейшему заботе о здоровье.

Главное помнить: рак шейки матки можно предупредить. Регулярные обследования, вакцинация и точная диагностика в надежной лаборатории – ваш крепкий щит от болезни.

Выбирайте здоровье!