Цикорий – настоящее сокровище для организма

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Многие люди с подозрением относятся к цикорию из-за его характерного горького вкуса. Однако это настоящее сокровище для человеческого организма.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Польза для кишечника

Настоящим козырем цикория является особенная водорастворимая растительная клетчатка под названием инулин. Когда мы его едим, желудочная кислота и пищеварительные ферменты тонкого кишечника оставляют его практически нетронутым: инулин попадает прямо в толстый кишечник, где полезные кишечные бактерии сразу питаются.

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Во время этой микробной ферментации образуются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты (особенно бутират и ацетат), непосредственно питающие клетки кишечной стенки и служащие защитным бастионом от воспаления.

В повседневной практике это означает:

Регулирует стул: клетчатка смягчает стул, способствуя вялому пищеварению, не вызывая спазмов.

Поддерживает микробиом: создает баланс в интересах защитной флоры.

Натуральный подавитель аппетита: волокна набухают в пищеварительном тракте, тем самым удлиняя чувство сытости, что останавливает неконтролируемое желание перекусить днем.

Сбалансирует уровень сахара в крови: замедляет усвоение углеводов, избегая таким образом внезапных пиков глюкозы и волн усталости, возникающих после них.

Польза для печени

Флавоноиды, содержащиеся в растении, и сесквитерпеновые лактоны, отвечающие за горький вкус, – соединения, которые запускают детоксикационную работу печени и стимулируют выработку желчи. Когда больше желчи попадает в тонкий кишечник, расщепление более тяжелых, более жирных блюд также становится более плавным, предотвращая вздутие живота после сытных приемов пищи.

Кроме того, цикорий – это настоящая бомба из микроэлементов, одновременно питающая нервную систему, кости и кровообращение:

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Витамины: витамины группы В и фолиевая кислота, необходимые для регенерации клеток, а также витамин К, контролирующий свертываемость крови и формирование костей.

Минералы и микроэлементы: магний, калий, фосфор, кальций, железо, марганец, цинк и селен.

Согласно клиническим наблюдениям, регулярное включение растения в рацион может положительно влиять на уровень липидов в крови, снижая уровень холестерина ЛПНП, который нагружает кровеносную систему. Однако важно отметить: цикорий не панацея и не заменяет медикаментозную терапию или сбалансированный образ жизни, он просто особенно эффективный союзник на тарелке.

Как приготовить его на кухне

Его кулинарное использование гораздо универсальнее, чем думает большинство людей:

Жареный или на гриле: разрежьте пополам и обжарьте с небольшим количеством оливкового масла, соли и перца, натуральные сахара овощи карамелизуются, что идеально смягчает его терпкость.

На пару: сбрызганный маслом, он прекрасный, шелковистый гарнир к рыбе и жареному блюду.

Как хрустящий соус: твердые листья в форме лодки являются идеальной заменой высококалорийных крекеров или кукурузных чипсов, если подавать их с хумусом, сыром с травами или гуакамоле.

Если вы считаете их слишком горькими: бросьте листья в кипящую воду на 1-2 минуты, затем быстро охладите их на ледяной бане; этот процесс бланширования мгновенно смягчит остроту.

Как заменитель кофе: напиток, приготовленный из сушеного, жареного корня растения, является самой известной альтернативой без кофеина. Его насыщенный, обжаренный аромат обманчиво похож на черный кофе. Однако он не повышает частоту сердечных сокращений, поэтому его можно безопасно употреблять поздно вечером.

Цикорий и жировая дистрофия печени

Жировая дистрофия печени, медицински известная как метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD), поражает все большее количество людей. Инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, высокий уровень липидов в крови и чрезмерное потребление энергии играют немаловажную роль в ее развитии. Заболевание часто не вызывает жалоб вначале, тогда как жир постепенно накапливается в клетках печени.

Цикорий заслуживает внимания в этом контексте, прежде всего из-за содержания клетчатки. Инулин – это пребиотическая клетчатка, которая также может оказывать влияние на состав и метаболизм кишечных бактерий. Есть тесная связь между функционированием кишечной флоры и здоровьем печени: в литературе это называется осью кишечник-печень.

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Продукты метаболизма, образующиеся в кишечнике, попадают в печень через кровоток, где они могут влиять на воспалительные процессы и метаболизм. Поэтому диета, богатая клетчаткой, может косвенно поддерживать здоровье печени.

Однако важно различать полезные физиологические эффекты и доказанные клинические результаты. Хотя было проведено несколько многообещающих исследований с инулином и другими пребиотическими волокнами, недостаточно доказательств того, что цикорий сам по себе может устранить жировую дистрофию печени или восстановить ее повреждение. Лучше рассматривать его как часть диеты, полезной для печени.

Неважно, едите ли вы листья или корни

Инулин, часто упоминаемый в связи с цикорием, содержится преимущественно в большем количестве в корнях растения. Цикорий, состоящий из бледных листьев и доступный в овощных магазинах, содержит клетчатку, но не обязательно обеспечивает столько же инулина, сколько препараты, изготовленные из корней.

Это важно, поскольку пищевые добавки, содержащие инулин и свежие листья цикория, не могут считаться продуктами с таким же эффектом. Напиток, сделанный из жареного корня цикория, также имеет другой состав, чем свежайший овощ.

Инулин, извлеченный из корня, также добавляют к некоторым продуктам, таким как йогурты с высоким содержанием клетчатки, батончики гранола и другие продукты. Их часто обозначают как инулин, клетчатка цикория или клетчатка корня цикория.

Когда говорится об увеличении потребления клетчатки, важно учитывать весь свой рацион, а не только один овощ или добавку с клетчаткой. Бобовые, овес, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты обеспечивают гораздо более разнообразный источник клетчатки.

Сколько цикория следует есть и когда следует быть осторожным

Не нужно есть много цикория, чтобы разнообразить свой рацион. Для начала может быть достаточно нескольких листьев, смешанных с салатом, или небольшой порции цикория на пару как гарнир. Самое главное – регулярность и разнообразие в вашем рационе.

Однако следует обращать внимание на реакцию вашего организма на продукты, содержащие инулин. Поскольку эта клетчатка ферментируется в толстом кишечнике, она может повлечь за собой повышенное газообразование, вздутие живота и иногда диарею у людей с более чувствительной пищеварительной системой.

Это особенно касается людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Инулин – это ферментированный углевод (FODMAP), и может вызвать симптомы у людей, чувствительных к нему, даже в небольших количествах.

Следует обратить внимание на следующее:

Если вы потребляли мало клетчатки, постепенно увеличивайте ее количество.

Кроме диеты, богатой клетчаткой, обеспечьте достаточное потребление жидкости.

Если цикорий регулярно вызывает вздутие живота или спазмы в животе, снизьте дозу или выберите другой продукт.

В случае синдрома раздраженного кишечника или других заболеваний пищеварения индивидуальная переносимость важнее соблюдения общих рекомендаций.

Употребление пищевых добавок, обогащенных инулином, не следует автоматически считать эквивалентным потреблению большего количества свежих овощей.

Цикорий может быть полезным продуктом, но не каждая пищеварительная система реагирует на него одинаково. Неприятные симптомы не означают, что организм должен привыкать к нему: в таких случаях целесообразно искать другие источники клетчатки.

Как включить цикорий в свой ежедневный рацион

Вам не нужно искать специальные рецепты, чтобы регулярно употреблять цикорий. Он также хорошо подходит как часть легкого обеда или ужина.

К примеру, можно подать жареное рыбное филе с жареным цикорием, приправленным оливковым маслом, лимонным соком и небольшим количеством чеснока. Как салат это также может быть особое блюдо с ломтиками апельсина, грецкими орехами и небольшим количеством бальзамического уксуса. Горький вкус хорошо гармонирует с более сладкими фруктами и более характерными сырами.

Разнообразие также важно, поскольку ни один овощ не содержит всех питательных веществ, необходимых организму. Цикорий следует чередовать с брокколи, свеклой, морковью, листовыми овощами и бобовыми.

Жировая дистрофия печени может быть бессимптомной

Одна из самых больших опасностей жировой дистрофии печени состоит в том, что она длительное время не вызывает типичных симптомов. Ее можно обнаружить только во время обычного лабораторного исследования или ультразвукового исследования брюшной полости. Нормальный уровень печеночных ферментов сам по себе не исключает заболевание, а количество накапливающегося в печени жира не обязательно указывает на то, уже возникло рубцевание.

Поэтому особенно важно пройти обследование имеющим диабет 2 типа, абдоминальное ожирение, высокое кровяное давление или неблагоприятные показатели липидов крови. Кроме лабораторных результатов, врач также может оценить риск фиброза с помощью дополнительных неинвазивных тестов, таких как эластография, измеряющая жесткость печени, если это необходимо.

Таким образом цикорий может быть действительно ценным компонентом диеты, полезной для печени, особенно благодаря содержанию клетчатки и разнообразному кулинарному использованию. Однако наибольшую пользу он приносит, когда его включают не как отдельное средство, а как часть сбалансированного образа жизни, богатого растительными ингредиентами.

Напомним, некоторые сезонные продукты могут помочь поддерживать здоровье сердца, нормальный уровень холестерина и артериальное давление. Диетологи рекомендуют обратить внимание на сочетание трех доступных ингредиентов, богатых клетчаткой, калием и другими полезными веществами. Речь идет о тыкве, батате и фасоли.

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