Почему кровоточат десны во время чистки зубов: стоматологи предупредили о скрытой опасности

Десны кровоточат во время чистки зубов

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Многие склонны относиться к кровоточивости десен как к ежедневной неприятности, но если это повторяющаяся жалоба, важно выяснить причину. Кроме надлежащего ухода за полостью рта, осмотры у стоматолога также могут помочь вовремя распознать, когда нужно лечение.

Об этом пишет Egészség Kalauz .

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Когда мы видим кровь, сразу думаем, что что-то не так, и обычно воспринимаем этот признак серьезно. Однако если это происходит при чистке зубов, проблему легко решить быстрым полосканием. Однако кровоточивость десен не является безвредной неприятностью, особенно если она регулярно повторяется.

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Это явление часто вызвано гингивитом, вызванным бактериальным налетом, так называемой биопленкой, которая скапливается на зубах и на линии десен. Проблема обычно возникает без боли, но отсутствие боли не означает, что ясна здорова. Вот почему важно узнать причину симптома. Нелеченный гингивит может со временем привести к более серьезным проблемам, даже к заболеваниям пародонта, поражающим поддерживающие зубы ткани.

Гингивит, вызванный зубным налетом, можно вылечить с помощью надлежащего лечения и гигиены полости рта. Поэтому важно распознать проблему на ранней стадии и не считать ее естественным следствием чистки зубов.

Тщательная чистка зубов дважды в день, регулярная очистка между зубами, выбор правильных средств по уходу за полостью рта, поддерживающих здоровье десен, и регулярные стоматологические осмотры – все это играет важную роль в поддержании надлежащей гигиены полости рта.

«При стоматологическом осмотре мы оцениваем, ограничивается ли воспаление деснами, поражены ли также ткани, поддерживающие зубы, и соответственно определяем необходимое лечение», – сказал стоматолог Ласло Парканьи.

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Напомним, что будет, если не лечить зубы и не восстанавливать потерянные . Проблемные зубы можно разделить на две категории. Первая — больные зубы с кариозным поражением, где лечение относительно просто. Достаточно установить пломбу или большую вкладку — это позволит восстановить анатомическую структуру зуба и вернуть его полноценную жевательную функцию.

Вторая группа – зубы с большей глубиной разрушения. Здесь, соответственно, и процесс лечения становится более сложным. Кроме восстановления структуры, требуется тщательная очистка и пломбирование корневых каналов, чтобы обеспечить отсутствие инфекции внутри зуба. Только после этого можно производить полноценную керамическую реставрацию.

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