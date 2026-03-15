Почему одних людей тошнит в транспорте, а другие этого почти не чувствуют: объяснение ученых

Во время путешествий по морю, автомобилю или самолету некоторые люди быстро испытывают тошноту и головокружение, в то время как другие почти не замечают движения. По словам специалистов, такая разница объясняется тем, что каждый человек имеет разный порог восприятия движения.

Об этом рассказала клиническая доцент медицинской школы Стэнфордского университета Кристен К. Стиннерсон, которая исследует заболевания внутреннего уха и нарушение равновесия, передает Popular Science.

Что такое морская болезнь

Морская болезнь – это один из видов укачки, который может возникать во время движения на транспорте: автомобили, корабли, самолеты, поезда или даже аттракционы.

Среди основных симптомов:

тошнота

холодный пот

головная боль

головокружение

бледность

иногда рвота

У некоторых людей неприятные ощущения могут возникать даже во время легкого качания или просмотра видео.

Почему возникает укачка

Главной причиной морской болезни есть так называемый сенсорный конфликт. Мозг получает информацию о движении сразу из трех источников:

глаз

внутреннего уха (отвечающего за баланс)

рецепторов в мышцах и суставах

Когда эти сигналы не совпадают, мозг не может правильно определить положение тела. В результате возникает реакция нервной системы, что приводит к тошноте.

Существует даже теория, что укачка возникла эволюционно как защитная реакция на возможное отравление, ведь подобная неразбериха сигналов может возникать и при воздействии токсинов.

Кто наиболее подвержен морской болезни

По оценкам специалистов, примерно каждый третий человек имеет высокую склонность к укачке.

На это влияют несколько факторов:

генетика (до 70% склонности может передаваться по наследству)

возраст

гормональные изменения

окружающие условия (плохая вентиляция, резкие запахи)

Особенно чувствительны к укачке дети в возрасте от 7 до 12 лет. Также повышенный риск наблюдается у людей, страдающих мигренью или тревожностью.

Женщины могут быть более чувствительны к укачиванию из-за гормональных колебаний, в частности во время беременности или предменструального периода.

Как уменьшить симптомы

Есть несколько способов облегчить проявления морской болезни.

Специалисты советуют:

не путешествовать на пустой желудок, но избегать тяжелой пищи

отказаться от алкоголя перед поездкой

смотреть на недвижимые объекты, например на горизонт

выбирать места ближе к центру транспортного средства, где движение ощущается меньше

сидеть лицом в направлении движения

Также помогают свежий воздух, имбирь или специальные препараты от укатки, которые лучше принимать заранее.

Некоторые исследования показывают, что даже спокойная музыка может уменьшить симптомы более чем наполовину.

Кроме того, мозг можно постепенно тренировать к движению, например постепенно увеличивая время чтения или работы с телефоном в транспорте.

Несмотря на неприятные ощущения, врачи подчеркивают: морская болезнь – это распространенное и временное явление, которое в большинстве случаев можно контролировать.